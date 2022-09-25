  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bağcılar'da evlat vahşeti! İstanbul Valiliği açıklama yaptı...

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 26 yaşındaki A.S., henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi H.S.'nin boğazını kesip camdan aşağıya attı. İstanbul Valiliği yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Bağcılar'da evlat vahşeti! İstanbul Valiliği açıklama yaptı...
Ekleme: 25.09.2022 - 23:23 Güncelleme: 25.09.2022 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Bağcılar'da evlat vahşeti! İstanbul Valiliği açıklama yaptı...
İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 26 yaşındaki A.S., henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi H.S.'nin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edildi.

Evi ateşe verdi

Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S., evi yakarak direnmek istedi. Evdeki yangın söndürüldü.

Bağcılar'da evlat vahşeti! İstanbul Valiliği açıklama yaptı...

Gözaltına alındı

Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi tarafından A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmüş

Ayrıca katil zanlısı A.S.'nin, daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi.

Bağcılar'da evlat vahşeti! İstanbul Valiliği açıklama yaptı...

İstanbul Valiliği açıklama yaptı

'25 Eylül 2022 (bugün) tarihinde saat 16.00 sıralarında Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır.

A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
İSKİ çalışmasında yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na afiş pozu tepkisi: Vatan haini Demirtaş'a seninleyim mesajıdır
Bağcılar'da evlat vahşeti! İstanbul Valiliği açıklama yaptı...
Türk savunma sanayisinde yeni sayfa: Nüfuz edici bombaların teslimatı bu ay başladı
AK Parti'li Turan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı! 'Gel hodri meydan'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun?
Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: 'Bir daha gelmeyeceğim'
MSB açıkladı! Tahıl sevkiyatı için 9 gemi hareket etti...
Amedspor taraftarlarından bir rezillik daha! Bayraklarla mesaj vermeye çalıştılar...
Yunanistan Ege'de ateşle oynuyor! Türkiye'den sert tepki: 'Kabul edilemez'
Yerli ve milli 'Sancar SİDA' parmak ısırttı: Mavi Vatan ondan sorulacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Eski CHP'li Sevigen'den çok tartışılacak sözler: Meral Hanım'ın bağlı olduğu dış güçler var
Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti
Malatya'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti
Emekçiye tehdit akrabaya kıyak! CHP’li Başkan yeğenini belediyede müdür yaptı
Lastiği patlayan otomobil dehşet saçtı: Bir bebek öldü, dokuz kişi yaralandı
Yunanistan yine çocuk öldürdü
Mevsimin ilk karı yağdı

Mevsimin ilk karı yağdı

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi