Bağcılar'da evlat vahşeti! İstanbul Valiliği açıklama yaptı...

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 26 yaşındaki A.S., henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi H.S.'nin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edildi.Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S., evi yakarak direnmek istedi. Evdeki yangın söndürüldü.Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi tarafından A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmüşAyrıca katil zanlısı A.S.'nin, daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi.'25 Eylül 2022 (bugün) tarihinde saat 16.00 sıralarında Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır.A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'