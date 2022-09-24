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İncirlik Üssü'nde aktif görevdeki astsubay FETÖ'den tutuklandı

Adana’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden birinin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’nda aktif görevdeki astsubay İsmail S. olduğu öğrenildi.

Ekleme: 24.09.2022 - 10:40 Güncelleme: 24.09.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
İncirlik Üssü'nde aktif görevdeki astsubay FETÖ'den tutuklandı
Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden birinin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda aktif görevdeki astsubay İsmail S. olduğu öğrenildi. Sorguları tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden muvazzaf astsubay İsmail S.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere 21 Eylül günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AKTİF GÖREVDE ASTSUBAY

Şüphelilerden Hava Astsubay İsmail S.'nin (44), 10'uncu Tanker Üssü'nde halen görevde olduğu öğrenildi. İsmail S.'nin, sabit büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamlarla görüştüğü öne sürüldü. Şüpheli Ayşe D.'nin (40) ise 2 ayrı ByLock hattı bulunduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet A.'nın (50) ise BankAsya hesabında artırım yaptığı, dershanelerdeki çocuklara 'ser rehber'lik yaptığı bildirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S., Ayşe D. ve Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Muhammet A. ve Hacer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

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