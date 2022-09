Bakan Kirişci: Ukrayna Tarım Bakanı, Bayraktar sayesinde sığınağa geçti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.Burada konuşan Kirişci, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye siyasetinin bütün genetik kodlarını değiştirerek bunu olumlu manada siyasete, ekonomiye, büyümeye, istihdama, ihracata ülke yararına olabilecek her türlü alanlara yansıtmayı başarmış özel bir hareketin adı olduğunu söyledi.Partilerinin 21 yılı geride bıraktığını hatırlatan Kirişci, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı ekonomik sıkıntılara değindi.Kirişci, 2001'de ülkenin Türkiye'nin bir ekonomik çöküş yaşadığını anımsatarak, "Bu zor şartlarda siyaset sahnesine çıkan AK Parti, bu manada 20 yıllık bir iktidar olarak çok başarılı hizmetlere belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek hizmetlere, bu ülkenin bu aziz milletin yararına adım atmış, bu hizmetleri birer birer vatandaşların istifadesine sunmuştur" diye konuştu.Bugün AK Parti'nin inşa ettiği muhteşem bir binanın bulunduğunu ve bu binanın her geçen gün daha nitelikli, konforlu, insanların huzurunu ve refahını geliştirdiğini anlatan Kirişci, şöyle devam etti:"100 günlük, 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık dedik hedefler koyduk hamdolsun o hedefleri çok çok ilerilere taşıdık. Düşünün, Türkiye'nin 36 milyar dolar ihracatı var bunun 3,7 milyar doları tarımsal ihracattı, yani yüzde 10'un biraz üzerinde. Türkiye İhracatçılar Meclisi açıkladı 8 aylık ihracat rakamı tüm zamanların rekoru, 8 ayda 21,5 milyar dolarlık ihracatımız var. Yıl sonunda 30 milyar doların üzerine çıkacak. 2002'de tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Şimdi biz sadece tarım ürünleri ihracatını Allah'ın izniyle 30 milyar doların üzerinde gerçekleştireceğiz. Allah ömür verirse de 2023'te de bunu 36 milyar doların çok çok üzerinde görmüş olacağız. Hukuk devletinde demokrasilerde bir kural vardır mevzuat. Türkiye belki anayasasını komple değiştiremedi ama anayasada bu ülkenin kalkınması ve refahı adına yapılması gereken bütün değişiklikleri yaptı ve Türkiye'nin önünde o akla gelebilecek engelleri birer birer kaldırdı. Bununla da yetinmedik biz bir de sistem değişikliğine gittik ve yeni sistemin adı artık parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine dönmüştür ve bu ülkede bugünkü istikrar dönemi başladı. Eksiklikleri olamaz mı olabilir. Daha iyi her zaman iyinin düşmanıdır. Millet olarak, insanlar olarak bireyler olarak elbette daha iyisini yapmak için hep birlikte çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz.""TARIMSAL DESTEK BUGÜN 40 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman üreticinin yanında olduğunu anlatan Kirişci, "O gün için 1,8 milyar lira olan tarımsal destek bugün 40 milyar liraya yükseldi ve sadece bizim verdiğimiz destekler mi hayır başka bizim yatırım desteklerimiz var. Ziraat Bankası enflasyonu biliyorsunuz 0 faizli kredi veriyor. Yüzde 3,5,10'la şu anda politika faizi yüzde 12'ye çekildi, yüzde 12 ile kredi kullandırıyor. Peki kredilerin sübvanse edilen kısmını kim karşılıyor elbette devletin hazinesi. Dolayısıyla çiftçilere vermiş olduğumuz krediler de dahil şöyle bir bakıldığında tarıma çok önemli destek veriliyor" ifadelerini kullandı."İHA VE SİHA'LARI ÜRETEN DÜNYADAKİ SAYILI ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ"Kirişci, savunma sanayisinin de büyük gelişim gösterdiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:"2002'den bu yana savunma sanayisine çok büyük önem verdik. Savunma sanayisine verdiğimiz önem sayesinde bugün yerlilikte yüzde 80'lere dayandık yüzde 20'lik bir kısmı kaldı. Herkes şimdi bizim kendi savaş uçağımızın ne zaman piste ineceğini veya pistten teker kaldıracağını bekliyor çünkü İHA ve SİHA'ları üreten dünyadaki sayılı ülkelerden birisi haline geldik. Bir ülke paramızla bize bu İHA'ları adeta toplattı geri çekti toplattı geri çekti ama gördük ki bunu kendimizin üretmesinden daha güzel, doğru, isabetli bir şey olamazdı."Kirişci, Türk İHA ve SİHA'ların dünyanın gözdesi olduğunu belirterek, "Mevkidaşım olan Ukrayna'nın Tarım Bakanını, 24 Mart sanırım, bir telefon görüşmesinde 'Şu anda neredesin?' dedim, 'Sığınakta kendimi gizlemeye çalışıyorum' dedi. 'Peki oraya nasıl geçtin, sığınağa?' diye sorduğumda 'İHA'lar ve SİHA'lar, Bayraktar sayesinde geçtim' dedi. Elhamdülillah artık Ukrayna'da Bayraktar konuşuluyor" ifadelerini kullandı.Geçmişte gençlerin önünün kesildiğini aktaran Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise gençlere değer ve önem verdiğini ifade etti."DOĞRU POLİTİKA, DOĞRU DURUŞ BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİ"Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahatlerine eşlik ettiğini anlatarak, ziyaretlerde kendilerine "Aman sizin Putin'le, Rusya ile aranız iyi lütfen bizim doğalgazımızı kesmesinler, keserlerse donarız", "Azerbaycan sizin dost ve kardeş ülkeniz aman bizim ithal ettiğimiz akaryakıtın vanasını kapatmasınlar" dediğini anlatarak şöyle konuştu:"Biz NATO'nun bir üyesiyiz hem de iki numaralı ülkesiyiz ama diğer taraftan AB ile müzakere sürecinde olan bir ülkeyiz. Hem NATO hem AB Ukrayna tarafında yer alırken Rusya'ya karşı bir politika izlerken biz 'birini diğerine tercih edemeyiz bunların ikisi de bizim dost ve komşu ülkelerimizdir' dedik. Eğer biz bunlardan birini tutmuş olsaydık Allah muhafaza birisinden yana olsaydık birini taraftar mantığıyla destekliyor diğerini de karşımıza almış olsaydık bugün savaştan en çok zarar gören üçüncü ülke olurduk. Doğru politika, doğru duruş bizi bu noktaya getirdi. Şu an da adeta birbirleriyle yarışıyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşalım ve bu konuyu kendilerine iletelim ve arabuluculuk yapsın. Tahıl koridoru kendiliğinden mi oldu? Genellikle bu tür ziyaretler, buluşmalar bağımsız ve bağlantısız olarak bilinen İsviçre'de olur ama olduğu yer İstanbul. Dörtlü zirve, buluşmayan, bir araya gelmeyen, birbirlerine silah çekenler aynı masanın etrafında oturdular. Ne oldu tahıl koridoru dediğimiz bir koridor açıldı ve şu an 3 milyon tona yakın hububat bu koridordan geçti. Tedbirlerimizi almıştık ama tedbirlerimize rağmen şunu gördük, böyle bir koridor dünyayı rahatlattı. Şimdi bu rahatlama kısmen gerçekleşti. Daha kat edilecek epeyce mesafe var. Esirlerin takası da yine Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetiyle oldu. Bunu da dış politikada görmezden gelemeyiz.""ARTIK HER ŞEYİYLE KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLEN BİR TÜRKİYE VAR"Türkiye'nin artık global bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Kirişci, şunları kaydetti:"Yeni bir yüz yıl başlıyor ve yeni yüz yıl inşallah Türkiye yüz yılı olacak. Türkiye bu yeni yüzyılda bütün marifetlerini maharetlerini barış, sevgi, kardeşlik, hoşgörü adına ortaya koyacak bunu üretim, istihdam, cari açığı önleme ve bunu ülkeye refah olarak yansıtmaya devam edecek. Hani derler ya dostlarımız bizim bu durumumuzdan mutlu olacaklar ama bilsinler ki düşmanlarımızın da uykuları kaçacak. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin bir karış toprağına en ufak bir şekilde gözle farklı bakan bir ülke değiliz ama hadsizlik yapana da haddini bildiririz. Sakarya Meydan Muharebesi'nde orada o günkü İngilizlerin kışkırtmasıyla hadsizliğini sergileyen bu adalar denizinin öbür yakasındaki komşumuzun eğer bu davranışı tekrarı halinde bilsin ki faturası da ağır olur. O eski Türkiye artık yok. Artık her şeyiyle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir Türkiye var."BEYAZ ALTINGazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Kirişci, AK Parti iktidarlarıyla birlikte sulanabilir arazi oranının yüzde 55'lerden yüzde 80'lere çıktığını, "beyaz altın" pamuğu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.Programın ardından Kirişci ve beraberindekiler, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen önceki dönem milletvekilleri, il başkanları, merkez ilçe başkanları ve belediye başkanları ile yapılan toplantıya iştirak etti.Kirişci daha sonra keklik salma etkinliğine ve biber hasadına katıldı.