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Arnavutköy'de yangın paniği! İşçiler çatıda mahsur kaldı

İstanbul Arnavutköy'de hareketli saatler yaşandı. 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Bodrum katta başlayan yangın nedeniyle işçiler çatıda mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Arnavutköy'de yangın paniği! İşçiler çatıda mahsur kaldı
Ekleme: 24.09.2022 - 15:11 Güncelleme: 24.09.2022 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Arnavutköy'de yangın paniği! İşçiler çatıda mahsur kaldı
Yangın, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı ayakkabı fabrikasında çıktı.

Fabrikanın bodrum katında başlayan yangında içeriye yoğun duman kapladı.

Çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Yangın sırasında üst katlarda ve çatıda mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


BÜYÜK HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
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