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Gaziantep Şehir Hastanesi Haziran 2023'te hizmete açılacak

Toplamda bin 875 yatak kapasiteli olması planlanan hastaneye günlük 18 bin hastanın gelmesinin beklendiği Gaziantep Şehir Hastanesi, Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi olma özelliği taşıyor.

Ekleme: 23.09.2022 - 16:54 Güncelleme: 23.09.2022 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep Şehir Hastanesi Haziran 2023'te hizmete açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim, sevdam' olarak üstünü çizdiği şehir hastanelerinin yapımına devam ediliyor.

Gaziantep de şehir hastanesine kavuşmayı bekleyen illerin arasında yer alıyor.

Günde 18 bin kişiye hizmet vermeye hazırlanan hastane bin 875 yatak kapasiteli olarak inşa ediliyor.

Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi
Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla şehir hastanesinin inşaatına başlama töreni düzenlendi.

Hastane bahçesinde düzenlenen törende konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesinin Gaziantep'te yapıldığını belirtti.

'Yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesine ulaşıyoruz'
Öte yandan kentte devam eden bin yataklı 3 hastanenin olduğunu, planlanan 600 yataklı 2 hastanenin daha bulunduğunu dile getiren Gül, '7 hastaneden oluşan bin 875 yataklı Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi kentimize kazandırılmış oldu. Bunları üst üste koyduğumuzda yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesine ulaşıyoruz. Bununla birlikte hedefimiz olan sağlıklı şehir, sağlıkta bölgenin merkezi olma ideallerine kavuşmuş olacağız.' diye konuştu.

'Daha önceki ortaklarda sıkıntılar yaşandı'
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehir hastanelerinin öneminden bahsederek, 'Burası bizim en yumuşak karnımız. Cidden çok zor iş. Daha önceki ortaklarda yaşanan sıkıntıları ben belediye başkanı olarak iyi biliyorum. Ortaklar arasında güven sorunu vardı. Ama inanıyorum ki bu işi yaparsa bu şirketler yapar diyorum.' dedi.

'Gaziantep'e büyük katkı verecek'
AA'nın aktarımına göre; eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şehir hastanesinin Gaziantep'e ve bölgeye ciddi anlamda büyük katkı vereceğini ifade etti.
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