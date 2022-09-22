Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na İDO tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı, Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda İstanbul trafiğini rahatlatması açısından 7 yeni deniz hattı teklifi de görüşüldü. “Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş” hatlarının açılması oy birliği ile kabul edildi.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitingde 'Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım' sözlerini hatırlattı. Ekrem İmamoğlu'nun paralel deniz ulaşımı vaadi ile ilgili daha önce “Öyle çıkıp otobüsün üstünden ‘Yalancı Pehlivanlar' gibi vatandaşa yalan söylendi. Bu bir gün size hatırlatılır. Vatandaş hatırlatır ve sorar. Nerede bu hatlar? Nerede bu deniz otobüsleri” ifadelerini kullanan Başkan Yazıcı, bu sefer ünlü televizyon dizisi Leyla ile Mecnun'un ikonik karakteri İsmail Abi'yi kullanarak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından,” İsmail abi ne kadardır bekliyor bilmiyoruz ama; Biz “paralel deniz ulaşımı olmaz” dediğimiz halde İBB'nin “bal gibi de yaparız” dediği gemiyi (İDO) Tuzla halkı tam 39 aydır bekliyor” ifadelerini kullandı.