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New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Önemli rol oynadı'

ABD'nin en önemli yayın kuruluşlarından New York Times'ın manşetten verdiği bir makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde dünya barışı için diplomatik çabalarına övgüde bulunuldu. Makalede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arabulucu olma çabalarının ise karşılıksız kaldığı belirtildi.

New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Önemli rol oynadı'
Ekleme: 22.09.2022 - 01:06 Güncelleme: 22.09.2022 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Önemli rol oynadı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Ukrayna'daki savaşın çözümü için barış yolunu işaret ederken, uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek verme çağrısında bulundu.

New York Times'ın manşetten verdiği bir makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması ve bugüne kadar barış için yürüttüğü çabalara övgüde bulunuldu.

Farnaz Fassihi ve Alan Yuhas imzalı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verildi.

New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Önemli rol oynadı'

'ERDOĞAN EN YAKINDAN TAKİP EDİLEN İKİ LİDERDEN BİRİ'
Gazetenin manşetinde yer alan makalede, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Salı günü en yakından takip edilen iki lider olduğu belirtildi.

NYT makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özellikle tahıl görüşmelerinde önemli rol oynadığı ifade edilirken, Mart ayında yapılan barış görüşmelerindeki ev sahipliği de hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.

MACRON PUTİN'LE TEMAS KURMAYA ÇALIŞSA DA BAŞARI ELDE EDEMEDİ
Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediği belirtildi.

Macron, 'barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden, Batı ittifakının bir konuşmacısı' olarak nitelendirildi.
New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Önemli rol oynadı'
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