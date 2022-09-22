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İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını, çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilerine kapatarak yalnızca akademisyenlerin girmesi yönünde karar aldı. İBB'nin, 2007-2011 yıllarında Türkiye’nin en iyi kütüphanesi seçilen Atatürk Kitaplığı’na girişleri hangi amaçla sınırlandırdığı bilinmezken, öğrencileri az sayıda kaynağın bulunduğu Sevgi Soysal Kütüphanesi’ne yönlendirdiği öğrenildi.

İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı
Ekleme: 22.09.2022 - 13:41 Güncelleme: 22.09.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı'nı 5 Eylül itibariyle halkın erişimine kapattı. İBB'nin çoğunluğu öğrencilerden oluşan kütüphane ziyaretçilerine kapılarını kapatarak yalnızca akademisyenlerin girişine izin vermesi tepkilere neden oldu.

İBB'nin, 1981 yılından beri Taksim'de hizmet veren ve 2007-2011 yıllarında Türkiye'nin en iyi kütüphanesi seçilen Atatürk Kitaplığı'na girişleri hangi amaçla sınırlandırdığı bilinmezken öğrencileri az sayıda kaynağın bulunduğu Sevgi Soysal Kütüphanesi'ne yönlendirdiği öğrenildi.

İBB'NİN KARARINA TEPKİ
İBB'nin aldığı kararın ardından Atatürk Kitaplığı'na giremeyen öğrenciler, sosyal medyadan tepki gösterdi. İBB'ye gösterilen tepkiler şu şekilde oldu:

İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı
İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı
İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı
İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı
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İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı
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