İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı'nı 5 Eylül itibariyle halkın erişimine kapattı. İBB'nin çoğunluğu öğrencilerden oluşan kütüphane ziyaretçilerine kapılarını kapatarak yalnızca akademisyenlerin girişine izin vermesi tepkilere neden oldu.İBB'nin, 1981 yılından beri Taksim'de hizmet veren ve 2007-2011 yıllarında Türkiye'nin en iyi kütüphanesi seçilen Atatürk Kitaplığı'na girişleri hangi amaçla sınırlandırdığı bilinmezken öğrencileri az sayıda kaynağın bulunduğu Sevgi Soysal Kütüphanesi'ne yönlendirdiği öğrenildi.İBB'nin aldığı kararın ardından Atatürk Kitaplığı'na giremeyen öğrenciler, sosyal medyadan tepki gösterdi. İBB'ye gösterilen tepkiler şu şekilde oldu: