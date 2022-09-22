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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan gün içinde çok sayıda liderle görüşürken son olarak İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'ı konuk etti. İşte detaylar... .

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .
Ekleme: 22.09.2022 - 00:43 Güncelleme: 22.09.2022 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM 77. Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD'de diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .

SON OLARAK İNGİLTERE BAŞBAKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .

LÜBNAN BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .

ABD'Lİ SENATÖR RİSCH'İ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör James Risch'i kabul etti.Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ABD'li Senatör Risch'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .

AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .
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