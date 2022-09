Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD'de üst üste görüşmeler .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM 77. Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD'de diplomatik temaslarını sürdürüyor.SON OLARAK İNGİLTERE BAŞBAKANICumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.LÜBNAN BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti.ABD'Lİ SENATÖR RİSCH'İ AĞIRLADICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör James Risch'i kabul etti.Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ABD'li Senatör Risch'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI İLE TEMASCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.