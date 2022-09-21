PKK'dan Kaçan 2 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu

PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak örgütten kaçan 2 terör örgütü mensubu daha teslim oldu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan teröristlerin, 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.İkna çalışmaları sonucunda, yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye ulaştı.