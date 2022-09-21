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Otomobilini satan esnaftan şaşırtan istek...

Ankara'da otomobil aksesuarı işiyle uğraşan Fatih Kök, otomobilini satmak için koyduğu ilanda otomobili karşılığında para yerine iPhone 14 Pro Max marka telefon istedi.

Ekleme: 21.09.2022 - 00:09 Güncelleme: 21.09.2022 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
Otomobilini satan esnaftan şaşırtan istek...Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şaşmaz Oto Sanayiinde esnaflık yapan Fatih Kök aracını satmak için ilan verdi. Aracının üzerine yapıştırdığı ilanda takas olarak Iphone 14 Pro Max istediğini belirten Kök, vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Hem ilginç olduğu için hem de arabasının değerinin bu telefonun değerine eşit olduğu için bu ilanı verdiğini belirten Kök, telefonu getirenin aracı götüreceğini açıkladı.

Otomobilini satan esnaftan şaşırtan istek...

'14 PRO MAX KARŞILIĞINDA ARABAYI KİM GELİRSE ONA VERECEĞİZ'

Daha önce araç satışında hiç böyle bir yöntem tercih etmediğini vurgulayan Kök, “Öncelikle ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Biliyorsunuz araba fiyatları uçtu. Telefon fiyatları uçtu. Yurtdışından gelen telefonlar artık herkesin alabileceği güçte olmadığı için biz de böyle bir araba aldık. Arabamıza da 14 Pro Max takaslı değişik bir ilan yaptık. Milletin de değişik ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz için böyle bir ilan tercih ettik. Iphone 14 Pro Max ile bu arabanın değeri eşit diyebilirim size. İlgi çekici dikkat çekici. Başka telefonla takas olur mu diye gelenler de oluyor. İlgi yoğun. 14 Pro Max karşılığında arabayı kim gelirse ona vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Otomobilini satan esnaftan şaşırtan istek...

'BİR ALICI IPHONE 13 PRO MAX VE 6S TEKLİF ETTİ'

Aracın üzerindeki satılık ilanını gören ve sonrasında ise hemen Fatih Kök'ü arayan Durak Şimşek araç için Iphone 13 Pro Max teklif ettiklerini ve pazarlığın sürdüğünü belirterek, “Fatih Bey böyle bir ilan girdi. Biz de sabah gördük. 13 Pro Max teklif ettik açıkçası. Onu teklif ettik üstüne biraz daha para istedi. Biz de üzerine bir de 6S teklif ettik. Şimdi pazarlık aşamasındayız, verirse alacağız aracı. Dükkanda kullanacağız inşallah. Almaya niyetliyiz. 13 Pro Max vereceğiz biz. O da şu an 40 bin lira civarında. Bir de 6S verelim diyoruz. Ama Fatih Bey şu an düşünüyor bakalım. Ondan haber bekliyoruz. Telefonu alacak, aracı verecek bu kadar basit” şeklinde konuştu.

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