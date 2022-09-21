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İstanbul'da annesini katleden kadının tutukluluğu kaldırıldı

Küçükçekmece'de annesinin kafasını kesip tencereye koyan kadının tutukluluğu son bulurken, akıl hastanesinde tedavi görmesine karar verildi.

Ekleme: 21.09.2022 - 14:00 Güncelleme: 21.09.2022 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da annesini katleden kadının tutukluluğu kaldırıldıİstanbul Küçükçekmece'de 24 Mayıs 2021 tarihinde korkunç bir olay yaşandı.

Kızının kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Sevilay Palabıyık (67), kızı Tuğçe Sayın (35) tarafından öldürüldü.

Annesinin kafasını kesip, tencereye koyan ve ardından sol bacağındaki etleri sıyırarak saklayan Tuğçe Sayın'ın yargılandığı davada, mahkeme heyeti kararını açıklandı.

Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Tuğçe Sayın, müşteki avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

'Bipolar bozukluk, suçun işlenmesine yeterli değil'
Müşteki avukatı Serpil Dönmez, “Sanığın sağlık durumuyla ilgili yeniden rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Bipolar bozukluğa sahip olması, mevcut suçun işlenmesine yeterli bir psikolojik hastalık değildir. Olaydan yaklaşık iki gün önce maktulün verdiği ifadede, maktulün sığınma evine gitmek istediği görülmektedir. Maktulün ıslak imzalı beyanı mevcuttur. Beyanın ihmal edildiği anlaşıldığından ihmali olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.” dedi.

Tutukluluğu kaldırıldı, tedavi altına alındı
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuğçe Sayın'ın akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmadığı için ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına, akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanmasına ve tutukluluk halinin kaldırılarak tahliyesine ancak serbest bırakılmayarak akıl hastalıklarına mahsus yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi.

Olayın geçmişi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Sevilay Palabıyık'ın 21 Mayıs 2021 tarihinde kızının evde kendisini bıçakla tehdit ettiğini, bileziğini aldığını ve evi üstüne yapmasını istediğini söyleyerek kızı Tuğçe Sayın'dan şikâyetçi olduğu belirtildi.

Tuğçe Sayın'ın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 24 Mayıs 2021 tarihinde eve giderek annesini öldürdüğü, maktule ulaşmayan yakınlarının ihbarı üzerine kolluk kuvvetleriyle beraber eve gidildiği ve yapılan incelemede maktulün kafasının kesildiği ve sol bacağının etinin sıyrılarak alındığının belirlendiği kaydedildi.

'Pişmanım demeyeceğim, çünkü ben yapmadım'
İddianamede, Tuğçe Sayın'ın “Bana ait ne varsa alıyordu. En son yaptığım olayı babama anlattım. Her şeyi itiraf ettim. Pişmanım demeyeceğim, çünkü zaten ben yapmadım. Cinler beni kontrol etti. Ben onları edemedim.” şeklindeki ifadesine yer verildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede ayrıca, Tuğçe Sayın'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususundaki şüphenin Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi ve 4'ncü İhtisas Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda şüphelisi bulunduğu suça ilişkin cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi. Tuğçe Sayın hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi.
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