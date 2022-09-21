  • USD: 18,28 - 18,31
  • EURO: 18,30 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yıl sonuna kadar Nijer'e 2 ve 2023'ün ilk çeyreğinde Çad'a 3 Hürkuş uçağının teslimatını tamamlayacak.

Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor
Ekleme: 21.09.2022 - 13:58 Güncelleme: 21.09.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor
Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla başladı. TUSAŞ fuarda, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu platformlarına yönelik geliştirdiği ürünlerin maketlerini sergiliyor.

Şirketin Afrika'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, Nijer'le 2, Çad'la 3 uçaklık sözleşmeleri bulunduğunu söyledi.

Uçakların teslimatı için çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Nijer uçaklarını bu yıl sonunda, Çad uçaklarını da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde teslim edeceğiz." dedi.

Uçakları teslimata hazırlarken sözleşmeler kapsamında eğitim programları gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, pilot ve uçak bakım personeline yönelik eğitim çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Nijer ve Çad için pilot eğitimlerinin bir bölümünün tamamlandığı bilgisini veren Doğan, "Kabul uçuşu yapabilecek pilotları hazır hale getirdik. Kendi uçaklarının kabulünü pilotları yapıyor olacak. Eğitim, bakım personelinin de eğitimlerini tamamladık. Onlar da uçakların teslimatına yakın tazeleme eğitimi alacaklar. Uçakların teslimatı sonrasında uçuş ve bakım için TUSAŞ personelini de gönderiyor olacağız. Uçakların kullanımı esnasında da kendilerine destek olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"POTANSİYEL MÜŞTERİLER İLK TESLİMATLARI BEKLİYOR"

Hürkuş'ta Nijer ve Çad'ın ötesinde de Afrika'da ciddi bir pazar bulunduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Çok yakından görüştüğümüz, görüşmelerimizde belli mesafe aldığımız ülkeler var. Hürkuş'ta ciddi bir potansiyel görüyoruz. Eğitim uçağı yanında görev uçağı dediğimiz kamera entegrasyonlu, belli mühimmatları atabilir versiyonunun Afrika'da çok güzel bir potansiyeli var. Bazı potansiyel müşterilerin ilk teslimatları beklediklerini de biliyoruz. İlk uçakları Nijer ve Çad'a verdikten, kullanımı başladıktan sonra geri dönüşlerin iyi olacağını biliyoruz. Sonrasında ilave siparişlerin hem Nijer ve Çad'dan hem de diğer potansiyel ülkelerden geleceğini biliyoruz."

HÜRKUŞ-2 GELİYOR, HÜRJET VE MMU'DA SON DURUM

Atilla Doğan, Hürkuş'un hava yer entegrasyon uçağı versiyonunun da yakın zaman Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini söyledi. Doğan, "Paralelde Hürkuş-2 dediğimiz bir iyileştirme faaliyeti devam ediyor. Kritik tasarım sürecini tamamladık. Kendi mecrasında ilerliyor." dedi.

Hürjet uçağının son montajlarını yaptıklarını bildiren Doğan, yıl sonuna kadar bu çalışmaları tamamlamayı planladıklarını belirtti. Doğan, birkaç aylık yer test sürecinin ardından ilk uçuşun gerçekleştirileceğini ifade etti.

Milli Muharip Uçak Projesinde (MMU) son montaj faaliyetlerinin başladığını anlatan Doğan, "Projeyi söylediğimiz takvimlerde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Hürjet'in ilk uçuşunu, MMU'nun hangardan çıkıp motor çalıştırmasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

CHP'li Özgür Özel'den adaylık açıklaması: Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'dur demiyoruz
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti
İyi Parti'de ihale tartışması: Milletvekiliyim diye ticarete ara veremem
Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor
Sözcü'den Ekrem İmamoğlu'na sansür: Dün fotoğrafını kesti bugün adını yazmadı
Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor...
Telefonundaki DEAŞ içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış
İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor: Acıbadem'de ilerleyen aracın motor kısmında yangın çıktı
Putin'in 'kısmi seferberlik ilanı'na dünyadan ilk tepkiler: Ciddiye almamız gerekiyor
Yeni TOKİ müjdesi geldi! İndirim kampanyası geliyor
İyi Parti ile DEVA Partisi arasında ekonomi koltuğu çekişmesi
MİT'ten Gara ve Metina'da PKK'ya şok baskın! Çok sayıda terörist etkisiz
Le Monde: Fransa'da artan enerji fiyatları fabrikaları kapanmaya götürdü
Sergey Şoygu'dan kısmi seferberlik açıklaması
Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım
Saadet Partisi, Tunç Soyer'i eleştiren ilçe başkanını görevden aldı
CHP'li tacizcilerden mağdur kadına skandal tehdit: 'İki çocuğuna yazık ederim'
Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar
Putin'den dikkat çeken adım: Kısmi askeri seferberlik ilan etti
O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü