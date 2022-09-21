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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında gülümseten diyalog...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Görüşmede Infantino, Başkan Erdoğan'a hediyesini takdim etti. Hediyesini alan Başkan Erdoğan, topu havaya atarak kafa şovunu yaptı. O anlar kameraya yansıdı. Ayrıca kabulde, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası konuşuldu. Başkan Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim ile ilgili esprili sözleri gülümsetti. .

Ekleme: 21.09.2022 - 01:43 Güncelleme: 21.09.2022 - 01:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında gülümseten diyalog...
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Infantino'yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası konuşuldu.

Başkan Erdoğan ile Infantino arasındaki buluşma renkli diyaloglara sahne oldu

Başkan Erdoğan esprili bir şekilde, 'Temim (Katar Emiri Şeyh Temim) de oynayacak mı? Ona göre hazırlıklı geleyim' dedi.

Bu sözleri sonrası salonda kahkaha dolu anlar yaşandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYE

Görüşmede Infantino Başkan Erdoğan'a üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı futbol topu hediye etti.

Hediyesini alan Başkan Erdoğan, topu havaya atarak kafa şovunu yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

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