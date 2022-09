Togg'un yeni durağı belli oldu! 15 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekliyor...

Togg açıklamasına göre, tanıtımı ocak ayında dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de yapılan Konsept Akıllı Cihaz, 15 Eylül itibarıyla Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda sergilenmeye başladı.15 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerle buluşacak olan Konsept Akıllı Cihaz, Togg'un gelecekte kullanacağı teknolojilerle ilgili önemli ipuçları veriyor. Aynı zamanda doğuştan yeşil olan Togg ile çevre dostu uygulamalarıyla Avrupa'nın ikinci en büyük LEED Platin sertifikalı projesi unvanını kazanan Galataport İstanbul, inovatif yaklaşıma ek olarak sürdürülebilirlik açısından da güçlü bir birliktelik sergiliyor.Kapılar bir kitap gibi açılıyorTogg'un vizyonunu yansıtan cihaz, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor.Otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise Doğu ve Batı'nın birlikteliğini simgeliyor.Murat Günak liderliğinde Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Pininfarina stüdyolarında üretilen cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'da, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor.İçeride C SUV'un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda. İç mekanda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkat çekiyor.Ekim ayında seri üretime hazır olacak Togg, uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV'u pazara çıkaracak.Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.Togg Konsept Akıllı Cihazı'nın Türkiye'deki yeni durağı Galataport İstanbul oldu