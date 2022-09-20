İstanbul'da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

Estetik ameliyat olmak için İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. isimli genç kadın, Şişli'deki özel bir hastanede bıçak altına yattı. Anestezi etkisindeyken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin istismarına maruz kaldığını ileri süren Karolin, durumu hastane yönetimine bildirdi.İddiaların odağındaki hemşire Fatih B.'nin ise tacizin yaşandığı günün sabahında istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.Estetik ameliyat olmak amacıyla Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. hayatının şokunu yaşadı. Şişli'deki lüks bir özel hastaneyle anlaşan genç kadın, 6 Ekim'de ameliyat masasına yattı.Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre hemşire, anestezi etkisi altındaki genç kadına cinsel tacizde bulundu.Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre, kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.Ertesi gün taburcu edilen Karolin, yaşadıklarını arkadaşına anlattı. Arkadaşının ısrarıyla maruz kaldığı olayı hastane görevlilerine de ileten genç kadın, hemşirenin kendisine istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Hemşire Fatih B.'nin ise genç kadının ihbarından saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı.Olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti.Fatih B.'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.Hemşire F.G., uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti. Yönetim, idari soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Genç kadının iddialarını araştırdığını belirten yönetim, tacizle ilgili bir delil elde edemediğini fakat hemşirenin istifa ederek iş akdine son vermesinin şüphe uyandırıcı bir durum olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise hemşire Fatih B. tarafından kendisine atıldığını iddia ettiğini belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.