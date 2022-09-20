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İstanbul'da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

İngiltere'den İstanbul'a estetik operasyon geçirmek için gelen Karolin P. isimli genç kadın, özel bir hastanede bıçak altına yattı. Ancak sonrasında kabusu yaşadı. Anestezinin etkisi altındayken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin istismarına maruz kaldığını belirten Karolin P., yaşadıklarını hastane yönetimine bildirdi. İddiaların odağındaki hemşire Fatih B.'nin ise tacizin yaşandığı günün sabahında istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 20.09.2022 - 10:09 Güncelleme: 20.09.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırıEstetik ameliyat olmak için İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. isimli genç kadın, Şişli'deki özel bir hastanede bıçak altına yattı. Anestezi etkisindeyken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin istismarına maruz kaldığını ileri süren Karolin, durumu hastane yönetimine bildirdi.

İddiaların odağındaki hemşire Fatih B.'nin ise tacizin yaşandığı günün sabahında istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

ESTETİK AMELİYAT İÇİN GELDİ! HEMŞİRE TACİZİNE UĞRADI

Estetik ameliyat olmak amacıyla Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. hayatının şokunu yaşadı. Şişli'deki lüks bir özel hastaneyle anlaşan genç kadın, 6 Ekim'de ameliyat masasına yattı.


ANESTEZİ ALTINDAYKEN TACİZ

Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre hemşire, anestezi etkisi altındaki genç kadına cinsel tacizde bulundu.

YARI BAYGINKEN...

Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre, kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.

İHBAR EDECEĞİNİ ANLAYINCA İSTİFA ETMİŞ

Ertesi gün taburcu edilen Karolin, yaşadıklarını arkadaşına anlattı. Arkadaşının ısrarıyla maruz kaldığı olayı hastane görevlilerine de ileten genç kadın, hemşirenin kendisine istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Hemşire Fatih B.'nin ise genç kadının ihbarından saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

LÜKS HASTANEDE SKANDAL İDDİA

Olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti.

Fatih B.'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

İSTİFA ETMESİ ŞÜPHE UYANDIRICI

Hemşire F.G., uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti. Yönetim, idari soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Genç kadının iddialarını araştırdığını belirten yönetim, tacizle ilgili bir delil elde edemediğini fakat hemşirenin istifa ederek iş akdine son vermesinin şüphe uyandırıcı bir durum olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise hemşire Fatih B. tarafından kendisine atıldığını iddia ettiğini belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.
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