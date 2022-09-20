CHP'den İYİ Parti'ye 'Kılıçdaroğlu' resti! 'Aday olmazsa masa dağılır'

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masada, adaylık tartışmaları gün geçtikçe alevleniyor.İYİ Parti kanadı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ederken, rotayı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çevirmişti.Gelişmeler sonrasında, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı yayında net bir dille CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını söyleyen Oral, 'Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır.' ifadelerini kullanmıştı. Oral'ın bu açıklamaları Alevilerden ve CHP'den tepki almıştı.'KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA MASA DAĞILIR'CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 'CHP'nin adayı kesin olarak Kılıçdaroğlu ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı.' diyerek, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda masanın dağılacağını belirtmişti.Kuşoğlu, 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.' ifadelerini kullanmıştı.CHP'LİLER BİR AĞIZDAN KONUŞUYOR: 'MASA DAĞILABİLİR Mİ? DAĞILABİLİR'CHP kanadından benzer bir açıklama daha geldi. Partiye yakınlığıyla tanınan Şaban Sevinç, Kuşoğlu'nun demecinin Kılıçdaroğlu'nun görüşleri olduğunu söyledi.Sevinç, 'İYİ Parti'den gelen açıklamalar Kemal Bey'in inancı nedeniyle seçilme şansı olmadığına yönelik bir barikat geliştiriyor. Bu konuda geri adım atma düşünceleri yok. Masa dağılabilir mi? Dağılabilir.' diye konuştu.