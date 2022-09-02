Sürücüler dikkat! Akaryakıt fiyatlarında indirim bu gece başlıyor...

Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası araç sürücülerini sevindiren bir haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş bir indirim gerçekleşecek. Yapılacak indirim sonrası benzinin 18,5 lira seviyesine inmesi bekleniyor. Peki benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? İstanbul Ankara İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları....

Akaryakıt fiyatlarında dünya genelinde yaşanan dalgalanma sonrası araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş bir indirim gerçekleşecek.BU GECE YARISINI BEKLEYİNSektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.BİR İNDİRİM DAHA GELDİBenzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.LİTRESİ 20 TL'YE KADAR GERİLEDİİstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar geriledi.İŞTE İNDİRİMLİ FİYATLARİndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,63TL'ye, Ankara'da 18,75 TL'ye, İzmir'de 18,75 TL'ye gerileyecek.İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye, İzmir'de 24,56 TL'ye gerileyecek.BRENT PETROLDE SON DURUM NE?Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,93 dolardan işlem görüyor.Dün 95,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,70 artarak 93,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,17 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yaklaşan toplantısı öncesi artan arz endişeleri etkili oldu.Piyasalar, grubun üretim politikasını görüşeceği 5 Eylül'de yapılacak toplantısına odaklandı.