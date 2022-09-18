  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı!

Bursa'da 6 suç kaydı olan Emre E. (22), metroda kendisine yan baktığı iddiasıyla kavga ettiği Deniz Temurtürkan'ı (30) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Metrodan kaçan Emre E., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Ekleme: 18.09.2022 - 00:56 Güncelleme: 18.09.2022 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı!Olay, dün Nilüfer ilçesindeki Ataevler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre Emre E., tanımadığı Deniz Temurtürkan ile yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Emre E., Temurtürkan'a kafa atıp, göğsünden bıçakladı. Temurtürkan, kanlar içinde yerde kalırken, metrodaki yolcular ise panik yaşadı.

Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı!

Emre E. de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi metroda bulunanlar tarafından yapılan Temurtürkan, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı!

Tedaviye alınan Deniz Temurtürkan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı!

Emre E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu süren Emre E.'nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Soylu'dan teröristlere mesaj! Ya sarı torba ya teslim
İBB 150 yıllık yalıyı boşaltma kararı almıştı... Ekrem İmamoğlu kapıya kadar geldi sonra gözden kayboldu
Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu
Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi zorda! Almanya'yı zor yıllar bekliyor
AK Parti'li Dağ'dan 2023 mesajı... 'Açık ara farkla birinci parti olacağız'
HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar
Milyonlar merakla bekliyor... Bakan Bilgin EYT ile ilgili tarih verdi
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
Soylu'dan PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanına tepki! 'Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz'
Türkiye'de ilk, Ferrobor Üretim Tesisi'nin temeli atıldı! Değeri 400 bin dolara kadar çıkıyor
Adalet Bakanı Bozdağ'dan muhalefete eleştiri... 'Bunun adı kapkaç siyaseti'
MSB sosyal medyadan paylaştı! Hudut Kartalları göz açtırmıyor!
Korona virüs ABD’deki laboratuvardan mı sızdı. Dünyaca ünlü tıp dergisinden bomba iddia
aşkan Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer ve Merdan Yanardağ'a tokat gibi sözler...
Türkiye'nin ilk Ferrobor üretim tesisinin temeli atıldı: Yıllık 800 ton üretim yapacak!
Başkan Erdoğan o anı anlattı! Şanghay zirvesindeki liderlerle çekilen o kare...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanhay Beşlisi açıklaması: Hedef üye olmak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GKRY yönelik silah ambargosunun kaldırılması bölge barışına zarar verecektir
İBB'nin Kağıthane'deki çevre katliamının faturası çıktı! Tahlil sonuç geldi: Durum çok vahim...
TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...

TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...

Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi