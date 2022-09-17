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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, ABD'nin GKRY tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki göstererek, "GKRY, 'düşman' olarak gördüğü KKTC ile Türkiye'ye yönelik yoğun bir şekilde silahlanma faaliyetlerine devam ederken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı alması kabul edilemez olup bu kararı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 17.09.2022 - 16:08 Güncelleme: 17.09.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, ABD'nin GKRY tepkisi
Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırmaya yönelik kararına ilişkin yazılı açıklamasında "GKRY, 'düşman' olarak gördüğü KKTC ile Türkiye'ye yönelik yoğun bir şekilde silahlanma faaliyetlerine devam ederken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı alması kabul edilemez olup bu kararı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

KKTC ile Türkiye'nin, Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik olumlu tutumunu sürdürdüğünü kaydeden Tatar, ABD'nin aldığı bu kararın, Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi, uzlaşmaz tutumunu sürdüren Rum kesimini daha da cesaretlendireceğini, Kıbrıs'ta ve bölgede çok büyük gerginliklere yol açacağını kaydetti.

Tatar, "ABD'nin, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tahrikkar ve saldırgan tutumunu daha da yoğunlaştırdığı bu günlerde ve 20 Eylül tarihinde başlayacak olan BM 77. Genel Kurulu toplantısı öncesinde bu kararı alması oldukça dikkat çekicidir. Bu kararla Kıbrıs'ta ve bölgede tehlikeli bir tırmanış ve Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir gerginlik alanı oluşturabileceğinin yanı sıra iki NATO üyesini karşı karşıya getirme riski de doğurabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'Yİ, KIBRIS'TA İKİ TARAFA KARŞI EŞİT VE DENGELİ BİR POLİTİKA İZLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

ABD'nin, bu kararla Rum kesimine güç verdiğini belirten Tatar, Rumların, silahlanma ve gerginlik yaratıcı faaliyetlerini daha da yoğunlaştıracağının beklendiğini, KKTC'nin ise buna seyirci kalmayacağını ve gereken tedbirleri mutlaka alacağını vurguladı.

Tatar, "ABD'nin almış olduğu bu karar, ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçemeyeceğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu bir kez daha gösterirken, ABD'yi, almış olduğu bu kararı gözden geçirmeye ve Kıbrıs'ta iki tarafa karşı eşit ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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