Başkan Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer ve Merdan Yanardağ'a tokat gibi sözler...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 9 Eylül'de gerçekleşen Tarkan konserinde Osmanlı İmaparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Soyer'in tepki çeken açıklamalarına başkan Erdoğan'dan tokat gibi cevap geldi.Bu adamın istikameti filan yok. Bu, pusulayı şaşırmış ve terbiyeden uzak. Tarihini hakaretle ifade etmeye çalışan bir insan, bir defa bu milletin bir evladı olamaz. Bu millet, bu ecdatla anılıyor. Bu ecdatla şu anda biz iftihar ediyoruz. Ama ne yazık ki siyasetin içinde olmaktan öte, parti başkanı olanlarda bile ve üstelik tarihçiyim dedikleri halde bunu yapanların olması gerçekten bir akıl tutulmasıdır. 33 sene Osmanlı'yı idare eden bir Sultan Abdülhamid'e utanmadan, sıkılmadan öyle yakıştırmalar yapılması asla kabul edilemez.Başkan Erdoğan aynı zamanda Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi iğrenç sözler sarf eden Mardan Yanardağ hakkında da konuştu.Başkan Erdoğan 'Bir de Merdan Yanardağ diye birisi var. O da Osmanlı hakkında ahlaksız ifadeler kullanıyor, hakaretler ediyor. Bu ifadeleri kesinlikle nefret suçuna da girer. Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım. Yani bu meydan o kadar boş değil. Bunu bilmeleri gerekecek. Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım.' dedi