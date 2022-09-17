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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer ve Merdan Yanardağ'a tokat gibi sözler...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve Tele1 Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, Osmanlı ile ilgili söylediği sözlere Başkan Erdoğan'dan sert cevap geldi.

Başkan Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer ve Merdan Yanardağ'a tokat gibi sözler...
Ekleme: 17.09.2022 - 17:16 Güncelleme: 17.09.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer ve Merdan Yanardağ'a tokat gibi sözler...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 9 Eylül'de gerçekleşen Tarkan konserinde Osmanlı İmaparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Soyer'in tepki çeken açıklamalarına başkan Erdoğan'dan tokat gibi cevap geldi. 

Gazetecinin sorusu: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde söylediği skandal sözler çok tepki çekti, çok eleştirildi. Siz de eleştirdiniz. Yani sanki işgalci Yunanistan'ı değil neredeyse Osmanlı ve atalarımızı suçladı. ‘Yunanistan neredeyse hiçbir şey yapmış değil, bütün olan bitenden Osmanlı sorumluymuş' gibi ifade etti. Bu konuda sizin değerlendirmenizi merak ediyorum.

Bu adamın istikameti filan yok. Bu, pusulayı şaşırmış ve terbiyeden uzak. Tarihini hakaretle ifade etmeye çalışan bir insan, bir defa bu milletin bir evladı olamaz. Bu millet, bu ecdatla anılıyor. Bu ecdatla şu anda biz iftihar ediyoruz. Ama ne yazık ki siyasetin içinde olmaktan öte, parti başkanı olanlarda bile ve üstelik tarihçiyim dedikleri halde bunu yapanların olması gerçekten bir akıl tutulmasıdır. 33 sene Osmanlı'yı idare eden bir Sultan Abdülhamid'e utanmadan, sıkılmadan öyle yakıştırmalar yapılması asla kabul edilemez.

Başkan Erdoğan aynı zamanda Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi iğrenç sözler sarf eden Mardan Yanardağ hakkında da konuştu. 

Başkan Erdoğan 'Bir de Merdan Yanardağ diye birisi var. O da Osmanlı hakkında ahlaksız ifadeler kullanıyor, hakaretler ediyor. Bu ifadeleri kesinlikle nefret suçuna da girer. Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım. Yani bu meydan o kadar boş değil. Bunu bilmeleri gerekecek. Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım.' dedi
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