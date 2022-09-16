  • USD: 18,24 - 18,28
  • EURO: 18,21 - 18,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya hamlesi Halk TV'de istifa getirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler tek tek istifalarını açıklamaya başladı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, yaptığı açıklama ile kanaldaki görevini bıraktığını duyurdu.

İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı
Ekleme: 16.09.2022 - 00:46 Güncelleme: 16.09.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu.Toktaş, ayrılık mesajında 'Halk TV ile buraya kadar. Halk TV'nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu...' dedi.

Suat Toktaş, ayrılık mesajında Halk TV izleyicilerine de teşekkür ederek 'Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı

KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na operasyon çektiği öne sürülmüştü.

İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'yı FOX TV'den Halk TV'ye transfer ederek ilk hamlesini yaptı.

Küçükkaya'nın Halk TV'ye gelişinden sonra ise üst düzey yöneticilerin istifaları art arda geldi.

İmamoğlu'nun Halk TV'de kendisi için bir halkla ilişkiler, tanıtım ekibi kurduğu ve Kılıçdaroğlu destekçilerini tasfiye ettiği gerçeği gözler önüne serildi.
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na sert ikaz! Seni uyarıyorum satıştan vazgeç!
Barış Yarkadaş açıkladı! İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı
Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler! İBB'ye tepkiler gecikmedi
Semerkant'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu
Bakan Kurum net tarihi ve şartları açıkladı! İmara uygun arsa başvurusu ne zaman?
BAYKAR'ı hedef alan CHP'li vekilin Demirtaş için destek çağrısı yaptığı ortaya çıktı!
RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak
Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı!
Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi! Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına maaş müjdesi
Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...
Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Sınıra 1055 kilometrelik güvenlik duvarı örüldü
Azerbaycan duyurdu! 400 Ermeni askeri öldürüldü!
Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığına' karar verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Gündüz gelin' diyen Miçotakis'e yanıt! Gündüzünüz gece olacak
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesini hedef aldı! CHP 'İlk evim ilk iş yerim'e de muhalefet
CHP'den Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprüye ziyaret
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı