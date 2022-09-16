İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu.Toktaş, ayrılık mesajında 'Halk TV ile buraya kadar. Halk TV'nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu...' dedi.Suat Toktaş, ayrılık mesajında Halk TV izleyicilerine de teşekkür ederek 'Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi' ifadelerini kullandı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na operasyon çektiği öne sürülmüştü.İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'yı FOX TV'den Halk TV'ye transfer ederek ilk hamlesini yaptı.Küçükkaya'nın Halk TV'ye gelişinden sonra ise üst düzey yöneticilerin istifaları art arda geldi.İmamoğlu'nun Halk TV'de kendisi için bir halkla ilişkiler, tanıtım ekibi kurduğu ve Kılıçdaroğlu destekçilerini tasfiye ettiği gerçeği gözler önüne serildi.