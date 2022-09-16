Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'ya çağrı!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklama ile İskeçe Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek Panos Papadopoulos'un "Açık hat" programına telefonla bağlanan bir vatandaş tarafından canlı yayında ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi. Açıklamada; "Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.