Çeşme açıklarında tekne battı! Hayatını kaybedenler var

Çeşme'de tekne battı. Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik unsurları tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.06'da Çeşme ilçesi Uçburun sahili önlerinde bir düzensiz göçmen teknesinin battığı ihbarının alınması üzerine bölgeye gitti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından denizde 11 düzensiz göçmen, sahilde 3 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde ise 5 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelerden; batan tekne içerisinde toplam 20 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.Arama çalışmalarına 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile devam ediliyor.