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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı. 250 sektöre de can suyu olacak olan projeye rekor bir başvuru gelirken TOKİ'nin örnek evleri de görüntülendi.

Ekleme: 15.09.2022 - 09:51 Güncelleme: 15.09.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin konuttan oluşan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıkladı. Proje kapsamında 2 bin 280 lira taksitle toplam 608 bin lira fiyatla 2+1 ve 3 bin 187 lira taksitle toplam 850 bin lira fiyatla 3+1daireler yapılacak. İstanbul'da 50 bin adet sosyal konut yapılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

TOKİ'NİN ÖRNEK KONUTLARINI GÖRÜNTÜLENDİ
Başkan Erdoğan'ın sosyal konut açıklaması sonrasında TOKİ'nin yaptığı örnek bir daire görüntülendi. Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek inşa edilen dairelerde her şey düşünülmüş durumda. Vatandaşların güvenlik şekilde yaşamayı için dizayn edilen konutlarda çelik kapı kullanılıyor. Kapıdan girişte uzun ve geniş bir koridor uzanıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

GENİŞ SALON KULLANIŞLI MUTFAK
Türk aile yapısını baz alan TOKİ, inşa ettiği konutların ortak kullanım alanları olan salonları oldukça geniş inşa ediyor. Büyük pencelerle salonların havadan ve ferah olması sağlanıyor. Salon ile mutfaktan girilebilen balkon vatandaşlara eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Ev hanımlarının rahatça kullanabileceği mutfak tasarlayan TOKİ, dörtlü bölümden ve üçlü raflardan oluşan mutfak dolapları, beyaz eşyaların rahatlıkla yerleştirileceği bölmeler tasarlamış durumda.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

VATANDAŞLARIN RAHATI DÜŞÜNÜLDÜ
Sabah'ta yer alan habere göre, Oda ve yatak odalarının da havadar ve ferah olması konusunda hassas davranan TOKİ, odalarda geniş pencere kullandı. Doğalgaz petekleri, ısıyı tüm alana dağıtacak şekilde kuruldu. Vatandaşların rahat etmesi için tüm detayları düşünen TOKİ, yatak odalarında ebeveynler için ayrı bir banyo ve tuvalet koydu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!
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