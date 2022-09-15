Bakan Kurum net tarihi ve şartları açıkladı! İmara uygun arsa başvurusu ne zaman?

TOKİ konut arsası ve iş yeri başvuruları ne zaman sorusunun yanıtına yönelik Bakan Kurum son dakika açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ev başvuruları 14 Eylül tarihinde başlarken gözler arsa ve işyeri projelerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya ile ilk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunduklarını dile getirerek, devasa sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanıma sunmayı planladıklarını söylemişti. Bakan Kurum ise yaptığı açıklamada, konut arsası ve iş yeri arsası başvurularının 10 Ekim-7 Kasım'da alınacağını söyledi.İmara uygun arsa başvurusu ne zaman?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sosyal konut projesiyle ilgili sorularını cevapladı. Kurum şunları söyledi;5 yıllık 500 bin sosyal konutu, 50 bin iş yeri içerir bir proje açıklandı. 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin konut arsası ve 10 bin adet iş yerlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz. 31 Ekim'e kadar 3 sektörde vatandaşlarımız gelir durumuna göre hangisi uygunsa birine başvurabiliyorlar. Konut arsası ve iş yeri arsası başvuru başlamadı. 10 Ekim-7 Kasım'da başlayacak.İmara uygun arsa başvuru şartları nelerdir?• T.C. Vatandaşı olmak.• 18 yaşını doldurmuş olmak.• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.• Yoksul ve dar gelirli olmak. (Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması)• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)TOKİ işyeri başvuru şartları neler?Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.Başvuru Şartları:• TC Vatandaşı olmak• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak• 18 yaşını doldurmuş olmak• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmamasıÖdem şartları:• Başvuru bedeli : 2000 TL• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)