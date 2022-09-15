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ABD'den Ermenistan'a destek açıklamaları yapıldı

Ortak açıklamada bulunan Kongre üyeleri, gerilimin kaynağı olan Erivan'a desteklerini yineledi. Biden yönetiminden, Bakü'ye karşı adım atması istendi.

ABD'den Ermenistan'a destek açıklamaları yapıldı
Ekleme: 15.09.2022 - 10:02 Güncelleme: 15.09.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Ermenistan'a destek açıklamaları yapıldı
Ermenistan'ın provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusu, karşı tarafa ağır kayıplar verdirdi.

Bunun üzerine Erivan yönetimi, geri adım atmak zorunda kaldı.

ABD'den yapılan açıklamalarda ise Ermenistan hükümetine destek verildiği görüldü.

Bakü karşıtı mesaj

ABD Kongre Üyesi Adam Schiff, Azerbaycan'ın, Ermenistan'a "sebepsiz askeri saldırılar düzenlediği" şeklinde bir iddia ortaya attı.

Schiff, Azerbaycan'ın saldırılarını kınayan bir karar tasarısı sunarken, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

ABD ve müttefiklerine "kınayın" çağrısı yaptı

"Masum Ermeni sivillerin hedef alındığı" şeklinde asılsız ithamlarda bulunan Schiff, "ABD ve müttefikleri, Azeri eylemlerini kesin olarak kınamalı." dedi.

Washington'dan hareket geçmesini isteyen söz konusu Kongre üyesi, "Yankı uyandıran bir karar sunduk: Azerbaycan'a artık ABD desteği yok. Savaşçılığının bedelini ödemeli." ifadelerini kullandı.

Ortak açıklama: Azerbaycan'a tüm yardımları durdurun

Adam Schiff ile birlikte ortak açıklama yapan Kongre üyeleri Frank Pallone, Jackie Speier, David Valadao ve Gus Bilirakis, "Biden yönetimini ve Dışişleri Bakanlığı'nı, Azerbaycan'ın eylemlerini kesin olarak kınamaya ve Aliyev rejimine yapılan tüm yardımları derhal durdurmaya çağırıyoruz.

"Ermenistan halkının yanındayız"

Toprak bütünlüklerini, barış ve özgürlük haklarını desteklemek üzere Ermenistan halkının yanındayız." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

"Ermeni cemaatinin yanındayım"

Öte yandan Los Angeles Kent Konseyi Üyesi Nithya Raman, Azerbaycan'ın Ermenistan'daki sivillere yönelik "sebepsiz askeri saldırılarına" yönelik bir mesaj yayınladı.

Raman, "Los Angeles'taki Ermeni cemaatinin ve dünya çapındaki Ermenilerin yanındayım." dedi.

Konsey üyesi Raman, Los Angeles şehri ve San Fernando Vadisi'ndeki en büyük Ermeni nüfuslarından birine ev sahipliği yapan Dördüncü Konsey Bölgesi'ni temsil ediyor.

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