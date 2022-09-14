Son dakika: Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Son dakika bilgisine göre Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.