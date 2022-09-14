Putin'e suikast girişimi iddiası! Limuzine bombalı saldırı...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Kremlin'e dayandılrılan habere göre bir yetkili "Putin'in limuzini bombalıya saldırıya uğradı. Ancak içinde Putin yoktu" dedi.
Kremlin'den bir yetkilinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlendiğini açıkladığı belirtildi.
İNGİLİZ THE SUN: ARACIN İÇİNDE PUTİN YOKTU
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre yetkili , "Putin'in limuzini bombalıya saldırıya uğradı. Ancak içinde Putin yoktu" dedi.
YÜKSEK SESLİ BİR PATLAMA ARDINDAN YOĞUN BİR DUMAN
İddialara göre Vladimir Putin'in aracının sol ön tekerleiğinde yüksek sesli bir patlama ardından yoğun duman görüldü.
Limuzin, Putin zarar görmeden alelacele güvenli bir yere çekildiği öğrenildi.
İDDİA: ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI, KORUMALARDAN BAZILARI KAYIP
General SVR Telegram kanalının iddiasına göre, Rus liderin hareketlerine ilişkin gizli bilgilerin sızıdırılığı bu doğrultuda çok sayıda kişinin tutuklandığı ifade edildi.
Putin'in korumalarından bazılarının da kaybolduğu söylentiler arasında...