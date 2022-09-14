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Kraliçenin sır dolu mektubu: 2085 yılında açılacak

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin Kraliçesi II. Elizabeth 1986 yılında Avustralya'yı ziyaret etmişti. Kraliçe'nin bu ziyarette Sidney Belediye Başkanı için yazıp mühürlediği mektup ise özel bir fanusta saklanıyor ve 2085 yılına kadar açılması yasak.

Ekleme: 14.09.2022 - 11:49 Güncelleme: 14.09.2022 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi, yönetim şekli anayasal monarşi olan Avustralya'da 6 Şubat 1952 yılından bugüne dek İngiliz hükümdarlar geleneksel bir role sahip. Kraliçe II. Elizabeth de 70 yıllık hükümdarlığı boyunca Avustralya ile ilişkisini her zaman sıcak tuttu.


Hükümetin günlük işlerine karışmayan Kraliçe, törensel ve sembolik açıdan hep önemli oldu. Söylediği her sözde, yaptığı her eylemde Birleşik Krallık Kraliçesi olarak değil, Avustralya Kraliçesi olarak konuştu ve hareket etti.


Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından yerine oğlu Prens Charles geçti. Geçtiğimiz günlerde krallığı ilan edilen Kral III. Charles da tıpkı Kraliçe gibi başta İngiliz Milletler Topluluğu içindeki 14 ülke dahil olmak üzere Avustralya'da da kraliyeti temsil eden yeni isim oldu.​


16 KEZ AVUSTRALYA'YA GİTTİ

Kraliçe II. Elizabeth, hükümdarlığı süresince tam 16 kez Avustralya'ya ziyarette bulundu.


MEKTUP BU BİNADA KORUNUYOR

16 ziyaretten 14'ü Canberra'ya yapan Kraliçe, Avustralya'ya en son 2011 yılında eşi Prens Philip ile gitti. Kraliçe'nin 2011 yılındaki ziyaretinin sebebi büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın adını alan ve şehrin kalbinde yer alan Sidney'in en ünlü yapılarından Kraliçe Victoria Binası'nın restorasyon sonrası açılışını yapmaktı. Bu binanın bir diğer önemi de Kraliçe'nin 1986'da yaptığı ziyarette geleceğe bir not olarak bıraktığı mektubun burada muhafaza edilmesi.


36 SENEDİR HİÇ AÇILMADI
Kraliçe II. Elizabeth, Avustralya'nın Sidney sakinleri için zarfın üzerine "Avustralya, Sidney'in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına" hitabıyla başlayan gizli bir mektup yazdı ve sonra da mektubu mühürledi. Kraliçe'nin dönemin Sidney belediye başkanından mektuba dair bir diğer isteği ise "2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sidney vatandaşlarına mesajımı iletir misiniz?" oldu. Kraliçe'nin bu talebi elbette onaylandı. Ancak en yakın çalışanları da dahil olmak üzere kimse 36 senedir mühürlü duran mektupta ne yazdığını hâlâ bilmiyor.

Mektup şu anda Kraliçe Victoria Binası'nın tepesinde bulunan kubbelerden birinde korunaklı bir fanusta saklanıyor. 1986'dan günümüze dek görev yapan tüm belediye başkanları ise Kraliçe'ye verilen bu sözü tutmakta oldukça kararlı bir tablo çizdi.

21 Nisan 1926 yılında doğan ve 70 yıl tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth, aylarca süren sağlık sorunlarının ardından 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata sözlerini yumdu.

Hükümdarın cenazesi, 19 Eylül Pazartesi günü Londra'da olacak. Kraliçe'nin ölümü başta İngiltere olmak üzere tüm İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkeleri derin bir yasa boğdu. On binlerce insan İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın etrafına çiçekler bıraktı.​

​YENİ KRALI KABUL ETTİLER

Kraliçe'nin ölüm haberini alan Avustralya Genel Valisi David Hurley, başkent Canberra'da düzenlenen törende III. Charles'ın hükümdarlığını kabul ettiklerini ve biat ettiklerini açıkladı. Törende, Kral III. Charles adına 21 pare selamla tüfek atışı yapıldı. Başbakan Anthony Albanese ise II. Elizabeth'in anısına 22 Eylül'ün yas günü ve resmi tatil ilan edileceğini açıkladı.​​
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