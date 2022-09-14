Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yapılan GSB yurdunu inceledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış sonrası yurtta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, '105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni'ne katıldı.Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişlik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum' dedi.YURTTA İNCELEMELERDE BULUNDUCumhurbaşkanı Erdoğan açılış sonrası yurtta incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.