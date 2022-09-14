CHP'li Özgür Özel'den Osmanlı'ya hakaretler savuran Tunç Soyer'e destek

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin değerlendirme yapan Özel, 'İzmirliler, dünya tarihine geçecek, rekorlar kitabına geçecek, bir katılımla; tarihlerine, şanlarına, şereflerine kendilerine yakışacak bir şekilde kutladılar. Orada da Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu kutlamaların coşkusuna uygun, tüm değerlendirmelerin dozunda olduğu, emperyalist çizmelerinin İzmir'i kirlettiği andan, İzmir'i terk ettiği ana kadarki dostu düşmanı ayıran bir değerlendirme konuşması yaptı. Tarihi bir konuşma, iyi bir konuşma, güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşma üzerine birileri, esas olarak oradaki kalabalığı, oradaki muhteşem katılımı ve oradaki duyguyu paylaşamayan birileri, hazımsızlık gösterdi. Karınları şişti. Kimyaları bozuldu. Saldırmak için her zamanki gibi bir şey aradılar. Arayıp da buldukları cümle şuydu; '100 yıl önceki iktidar sahipleri gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydiler.' Bu cümleyi aldılar ve meseleyi Sultan Alpaslan'a kadar götürenler oldu, 'Osmanlı'ya laf ediyor' diyenler oldu' ifadelerini kullandı.