Almanya’da FETÖ skandalı! Elebaşı Gülen'in mesajları okundu, ödüller verildi!

Fetullahçı Terör Örgütü, Almanya'nın Bochum şehrinde Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 20. Yıl Özel Programı adı altında organizasyon düzenlendi. Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in mesajının okunduğu ve kendisine vefa ödülünün verildiği organizasyonu izlediği anlar da örgüte ait sitelerden ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Festival Türkiye'deki örgüt tabanında büyük tepki çekti. Sosyal medyada birçok hesaptan 'İçerde onbinler, yol parası olmadığı için cezaevi ziyareti yapamayan aileler, ancak ilaçla uyuyabilen anne babalar var beri tarafta çuvalla para harcayıp dans disko eşliğinde şarkı, türkü çığıran arsız yönetim ve ona hipnoz olmuş gamsız bi güruh var' yorumları yapıldı.ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRANLARA ÖDÜLAlmanya'daki skandal programda örgüte eleman kazandıran öğretmenler, öğrenciler ve sözde örgütün emekçileri tek tek sahneye çağrılarak ödüllendirildi. Bunun yanı sıra Türkiye'den farklı ülkelere firar eden örgüt üyelerinin sözde hicret yolculuğu diye adlandırılan hikayeleri de programda anlatıldı.ELEBAŞININ MESAJI OKUNDU, İZLEDİĞİ ANLAR PAYLAŞILDIOrganizasyonda IFLC'nin fikir mimarı olarak nitelendirilen örgüt elebaşısı Fethullah Gülen'in programa özel gönderdiği mesajda okundu. Sözde mesajından Dünya barışından söz eden Fetullahçı Terör örgütü elebaşısına bir de vefa ödülü verildi. Ödülü ise Ebru TV eski Genel Müdürü Adem Kalaç aldı. Elebaşı Gülen'in programı canlı izlediği anlar da örgüte ait internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.TÜRKİYE'DEKİ ÖRGÜT ÜYELERİ ÇILDIRDIFETÖ'nün Almanya'da yaptığı 'vur patlasın çal oynasın' müzikli eğlence programına tepki ise gecikmedi. Türkiye'de FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılan örgüt üyeleri organizasyona tepki gösterdi. Sosyal medyadan yayınlanan mesajlarda 'İçerde onbinler, yol parası olmadığı için cezaevi ziyareti yapamayan aileler, ancak ilaçla uyuyabilen anne babalar var beri tarafta çuvalla para harcayıp dans disko eşliğinde şarkı, türkü çığıran arsız yönetim ve ona hipnoz olmuş gamsız bi güruh var' denildi.