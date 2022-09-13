İzmir'de Karadeniz fıkrası gibi olay! Belediyeye bağlı şirketten 76 liralık lor ihalesi

11 Ağustos 2022 tarihinde Pazarlık usulü gerçekleştirilen mal alım ihalesi kapsamında alımı yapılan lor için Grand Plaza şirketi ile Tire Süt Kooperatifi arasında 31 Ağustos 2022'de sözleşme imzalandı. Kısa adı EKAP olan Elektronik Kamu Alımları Platformu tarafından yayınlanan ihale sonuç belgesine göre lor, ihalenin yapıldığı aynı gün şirkete teslim edildi. Sonuç bilgesinde 11 Ağustos'ta teslim edilen ürün için 31 Ağustos'ta yüklenici ile sözleşme imzalanmış olması dikkat çeken ayrı bir konu oldu.Konunun uzmanları Mal alımı şeklinde gerçekleştirilen lor alımı için oluşturulan ihale dosyasındaki kırtasiye giderlerinin lor bedelinden daha fazlaya geleceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca Metrosu ihalesini 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak Firmasına verdiğini hatırlatan uzmanlar; 'İzmir Büyükşehir Belediyesi 76 liralık lor alımı için gösterdiği hassasiyeti keşki Buca Metrosu için de gösterseydi. O zaman İzmirlinin 529 milyon lirası yine İzmirlinin cebinde kalırdı.' dedi.