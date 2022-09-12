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Şehit Gökhan Ağıl Tokat’ta gözyaşlarıyla uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde, şehit olan kahraman Piyade Astsubay Çavuş Gökhan Ağıl’ın naaşı havayoluyla Tokat’a getirildi. Burada il protokolü ve askeri manga ile karşılanan şehit için ikindi namazına müteakip Turhal Meydanında tören yapılarak şehit dualarla ebediyete uğurlandı.

Ekleme: 12.09.2022 - 17:49 Güncelleme: 12.09.2022 - 17:50 / Editör: Ozge Selin
Şehit Gökhan Ağıl Tokat’ta gözyaşlarıyla uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Tokat'ın Turhal ilçesi Yağlıalan Köyü nüfusuna kayıtlı Astsubay Gökhan Ağıl (24)'ın naaşı uçakla Tokat'a getirildi. Tokat Havalimanı'nda il protokolü ve Askeri Manga tarafından yapılan karşılamanın ardından şehidin naaşı törenin yapılacağı Turhal'a gönderildi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Gökhan Ağıl'ın cenaze töreni ikindi namazına müteakip Turhal Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Şehidin Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan annesi Nuran Yıldız, İstanbul'da yaşayan babası Ziya Ağıl, şehidin kardeşleri, akrabaları son yolculuğunda şehidi yalnız bırakmadı. Törende il protokolü de hazır bulundu. Şehidin annesinin evinin önünde helallik alınmasının ardıdan naaşı tören alanına getirildi. Burada dualar okundu.

Ardından şehidin özgeçmişi okundu. Kılınan cenaze namazının ardından Piyade Astsubay Çavuş Gökhan Ağıl'ın naaşı Turhal Asri mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi. Çatışmada yaralanan 2 askerin ise tedavisi sürüyor.
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