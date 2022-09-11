  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu

Reuters'ta yer alan habere göre; Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durduruldu.

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu
Ekleme: 11.09.2022 - 09:56 Güncelleme: 11.09.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu
Zaporijya'dan sorumlu devlet kurumu Energoatam yaptığı son dakika açıklamasında, Ukrayna'da bulunan ve Rusya'nın elinde olan Zaporijya Nükleer Santral'deki operasyonların tamamen durduğunu ifade etti. Ajans aynı zamanda santralin 6. ünitesinin elektrik şebekesi ile bağlantısının da kesildiğini ifade etti.

MACRON-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Dün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele almıştı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldıkları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etikleri aktarıldı.

UKRAYNA'NIN İHTİYAÇLARI

Macron ve Zelenskiy, nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliğini garanti etmek için Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kaldı. Açıklamada, Macron'un, Zelenskiy'e savaşın gidişatı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR

Çarşamba günü ise Ukrayna yönetimi, Avrupa'nın en büyüğü olan tesisin çevresindeki halkın kendi güvenlikleri için alanı terk etmelerini istemişti. Savaş başladığından beri Rusya ve Ukrayna tarafları, birbirlerini nükleer santrali bombalamakla suçluyor.
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu
Eski İYİ Partili Ok ihale ağını doğruladı: Yarkadaş'ın sözleri buzdağının görünün yüzü
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı
ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'
Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...
Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi
12 Dev Adam resmen aldığı maçı verdi! Fransa'ya yenilerek Avrupa Şampiyonası'ndan elendik
CHP'li Soyer'e tepkiler çığ gibi: Sözcü Çelik 'Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'
İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın
Finlandiya'dan NATO üyeliğinin bağlı olduğu Türkiye'nin talebine ret
Bakan Kurum: “Türkiye’de her şey değişir ancak CHP zihniyeti değişmez”
S-300 tacizine ses çıkarmamışlardı! ABD temsilcisi Yunan basınına konuştu...
Devlet Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik
Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi
CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur Korumalı Mevduat Uygulaması 1,3 trilyon liralık hacmi geçti
Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum