Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu

Zaporijya'dan sorumlu devlet kurumu Energoatam yaptığı son dakika açıklamasında, Ukrayna'da bulunan ve Rusya'nın elinde olan Zaporijya Nükleer Santral'deki operasyonların tamamen durduğunu ifade etti. Ajans aynı zamanda santralin 6. ünitesinin elektrik şebekesi ile bağlantısının da kesildiğini ifade etti.Dün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele almıştı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldıkları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etikleri aktarıldı.Macron ve Zelenskiy, nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliğini garanti etmek için Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kaldı. Açıklamada, Macron'un, Zelenskiy'e savaşın gidişatı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı belirtildi.Çarşamba günü ise Ukrayna yönetimi, Avrupa'nın en büyüğü olan tesisin çevresindeki halkın kendi güvenlikleri için alanı terk etmelerini istemişti. Savaş başladığından beri Rusya ve Ukrayna tarafları, birbirlerini nükleer santrali bombalamakla suçluyor.