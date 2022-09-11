Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, haftanın ilk gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yarından itibaren İstanbul dahil birçok ilde ve bölgede sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde 'sağanak yağış' ve ' gök gürültülü sağanak yağış'ların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.Meteoroloji'den alınan güncel verilere hafta başında yurdun özellikle, Trakya, Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Kıyı Ege illerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutluİZMİR 23°C, 32°CANTALYA 25°C, 32°CANKARA 18°C, 32°C