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Eski İYİ Partili Ok ihale ağını doğruladı: Yarkadaş'ın sözleri buzdağının görünün yüzü

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İsmail Ok, Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın ihale iddialarını doğruladı. Ok, Yarkadaş'ın sözlerinin buzdağının görünün yüzü olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar...

Eski İYİ Partili Ok ihale ağını doğruladı: Yarkadaş'ın sözleri buzdağının görünün yüzü
Ekleme: 11.09.2022 - 09:34 Güncelleme: 11.09.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Eski İYİ Partili Ok ihale ağını doğruladı: Yarkadaş'ın sözleri buzdağının görünün yüzü
CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vaadinin ardından ortaya saçılan Eski CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş ile İYİ Parti arasındaki 'İhale' tartışmasında tansiyon düşmüyor. Barış Yarkadaş, son olarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Partili isimlerin aldıkları ihaleleri tek tek saydı ve kirli çamaşırları ortaya döktü. Yaşananlar merakla takip edilirken AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok da konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'HEM İHALE ALACAKSIN...'

İhale skandalında ilk olarak Yarkadaş 'HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır.' diye konuşmuştu.

'SEN İHALE ALIYORSAN BUNU ELEŞTİRİRİM'

İYİ Parti adına Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın suç duyurusunda bulunması üzerine Yarkadaş, suç duyurusuna bir TV programının canlı yayınında zehir zemberek sözlerle yanıt verdi. Yarkadaş 'HDP'yi yok saydığınız, takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsınız, böyle bir iddianız olmadığı anlamına gelir. İkincisi, bu ülkenin eşit yurttaşlarına karşı ayrımcılık yaparsınız. Had bildirme işi çıktı, benimle ilgili tweet yazıyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı 'Haddini aştı' diyor. Ne haddine senin ben gazeteciyim her türlü düşüncemi ifade ederim. Sen İYİ Partili olarak CHP'li belediyeden ihale alıyorsan bunu eleştiririm' ifadelerini kullandı.

107 MİLYONLUK İHALE!

Yarkadaş ayrıca gündeme bomba gibi düşen ihale iddiasının detaylarını paylaştı. İşte o bomba açıklamalar şöyleydi: Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.

MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI İŞE ALIMLARDA AKTİF!

Çankaya Beytepe'de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilinin danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz. İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek? Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum.

AK PARTİLİ İSMAİL OK: DAHA BÜYÜKLERİ DE VAR!

İYİ Parti ve CHP arasındaki bu ihale skandalıyla ilgili AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok'tan SABAH TV'den Onur Şahanoğlu'na çarpıcı açıklamalar geldi. İYİ Parti'den milliyetçilerin tasfiye edildiğini ve partinin Sorosçulara teslim edildiğini ifade ederek istifa eden Ok, Yarkadaş'ın sözlerinin buzdağının görünün yüzü olduğunu söyledi.

'HANİ MİLLETVEKİLİ YAKINI İHALEYE GİREMEYECEKTİ?'

İsmail Ok şunları söyledi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, kamuoyuna da daha önce yansımıştı bunlar. Ama taban bunları yeni yeni öğrendiği için kamuoyunda daha çok dikkat çekmeye başladı. Bunlara oy veren kitlelerin rahatsızlığı nedeniyle gündemde daha uzun süre kalmaya başladı. O zaman sayın milletvekili, 'Bu ihaleyi çocuklar almış, benim haberim yok' gibi bir de kamuoyu ile dalga geçici, tiye alıcı, hafife alıcı cevap verdi. Hani siz hiçbir milletvekilinin yakını, bırak yakınını kendisi, ortağının bulunduğu ihalelere girmeyecekti, işe girmeyecekti. İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda görev yapıp da, büyükşehirlerde bir tarafta HDP'li, bir tarafta İYİ Partili bürokratlar CHP şemsiyesi altında, şu anda koalisyonu oluşturmuş durumdalar.
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