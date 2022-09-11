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Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın dünyanın en büyüğü olan amiral gemisi güneş teleskobu, yeni bir güneş bilimi çağını müjdeliyor. İşte Güneş'in etkileyici görüntüleri.

Ekleme: 11.09.2022 - 12:03 Güncelleme: 11.09.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi
ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), 4,24 m ayna çapına sahip en büyük yer tabanlı güneş teleskobu olan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu'nun (DKIST) ilk sonuçlarını paylaştı ve bu vesileyle yıldızın daha önce hiç görülmemiş iki muhteşem görüntüsü yayınlandı.

İlk görüntü Güneş atmosferinin alt katmanı olan fotosferden gelen güçlü radyasyon nedeniyle Dünya yüzeyinden görülmesi zor olan kromosferi, yani yıldızın dış kabuğunu gösteriyor.

Kromosfer, güneş tutulması sırasında Ay'ın, yıldızın parlak ışığını engellediği anda görülebiliyor.

Burada sunulan görüntü 82.500 km genişliğinde bir alanı göstermekte ve görüntü 3 Haziran tarihinde çekilmiş.

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Güneş araştırmalarına büyük katkı sağlayacak
 İkinci görüntü Güneş'in kromosferinin daha ayrıntılı bir görünümünü gösteriyor ve her biri 500 ila 1.500 km genişliğinde olan bir dizi 'granülü' görüyoruz.

Bu görüntünün ise 3 Haziran'daki güneş gözlemi sırasında çekilmiş olduğu belirtildi.

DKIST teleskobu, yüksek uzaysal çözünürlüğü ve yüksek hassasiyeti sayesinde Güneş'in fotosferindeki nispeten ince ayrıntıları ayırt edebilmekte.

Bu da bilim insanlarının, koronal kütle atımlarını yakından izlemelerine ve yıldızın kromosferindeki ve koronasındaki manyetik alanın gücünü ve yönünü belirlemelerine olanak sağlıyor.

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi
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