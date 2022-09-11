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Çorum'da elektrik direğine otomobil çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil beton elektrik direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

Ekleme: 11.09.2022 - 09:54 Güncelleme: 11.09.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da elektrik direğine otomobil çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Çorum'da Osmancık caddesi Bayat Gediği yakınlarında Hüseyin Gazi Tütüncü yönetimindeki 19 TA 958 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık karayolu Bayat Gediği yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Elektrik direğine çarpıp 3 parçaya ayrıldı
Çarpmanın şiddeti ile otomobil 3 parçaya ayrılırken otomobilin ön kısmı elektrik direğinde kalırken diğer parçaları ise tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Kazada otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün eşi Nisanur Tütüncü (20), oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü (9) ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı.

Çorum'da elektrik direğine otomobil çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı

Hastaneye kaldırıldılar
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastane ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 aylık bebek de yaşamını yitirdi
İHA'nın haberine göre, durumları ağır olan yaralılardan 3 aylık Göktuğ Tütüncü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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