  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çok Güzel Hareketler'de şok ayrılık

Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle tanınan oyunculardan bir isim daha, ekibe veda etme kararı aldı. Yeni sezonuna hazırlanan Çok Güzel Hareketler 2'de, Emre Aslan ekipte artık yer almayacağını duyurdu. Emre Aslan'ın vedası, sosyal medya geniş yankı uyandırdı.

Ekleme: 11.09.2022 - 09:48 Güncelleme: 11.09.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonuna da bazı eksiklikler ile giriş yapıyor. İlk olarak Evliya Aykan'ın ayrıldığı ekipte şimdi de Emre Aslan vedası yaşanıyor. Alt yapı ekibindeki performansıyla beğeni toplayan 24 yaşındaki oyuncu Emre Aslan, bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadıkları haberleri ile de gündeme gelmişti. Şimdilerde; Tiktok uygulaması ile tanınan Cemre Solmaz ile sevgili olan genç oyuncu, tam 5 yıldır yer aldığı Çok Güzel Hareketler ekibinden şu sözler ile ayrıldı:

"Kendine iyi bak Çok Güzel Hareketler 2! Öncelikle benim için böyle bir açıklama yapmak gerçekten "Kolay Değil"... BKM'yle yolum kesiştiğinde 19 yaşındaydım. İlk sahneye çıktığım an dün gibi aklımda. Hayatım boyunca unutamayacağım şeyler yaşattığınız ve hayallerimi gerçekleştirmemde bana yardımcı olduğunuz için başta ustam Yılmaz Erdoğan olmak üzere, üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Bu geçtiğimiz 5 senede iş yerim evim, ekip arkadaşlarım da ailem oldu. Unutmayalım ayrılıklar da sevdaya dahil, seni çok seviyorum ÇGH!"

EMRE ASLAN'IN VEDASI ÇOK GÜZEL HAREKETLER FANLARINI YIKTI

Emre Aslan, kendisi için gelen veda paylaşımları için ise şu açıklamayı yaptı:

"Dünden beri ne kadar güzel mesajlar aldım. Belli ki her şeyden önce çok insan biriktirmişim. Her koşulda yanımda olduğunuz/ olacağınız için teşekkür ederim. Yol buraya kadar çok güzeldi, bundan sonra da güzel olsun!"

Çok Güzel Hareketler'de şok ayrılık

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu
Eski İYİ Partili Ok ihale ağını doğruladı: Yarkadaş'ın sözleri buzdağının görünün yüzü
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı
ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'
Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Yunan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki adalara geliyor...
Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi
12 Dev Adam resmen aldığı maçı verdi! Fransa'ya yenilerek Avrupa Şampiyonası'ndan elendik
CHP'li Soyer'e tepkiler çığ gibi: Sözcü Çelik 'Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'
İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın
Finlandiya'dan NATO üyeliğinin bağlı olduğu Türkiye'nin talebine ret
Bakan Kurum: “Türkiye’de her şey değişir ancak CHP zihniyeti değişmez”
S-300 tacizine ses çıkarmamışlardı! ABD temsilcisi Yunan basınına konuştu...
Devlet Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik
Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi
CHP’li Yarkadaş’ın iddiaları Bursa’da gün yüzüne çıktı! CHP’li Belediyeden İyi Partili başkan yardımcısına kıyak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur Korumalı Mevduat Uygulaması 1,3 trilyon liralık hacmi geçti
Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

100 yıl sonra yeniden dirilmeyi bekliyorlar! Bilim Kurgu filmi değil gerçek...

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı vücuduna 135 dikiş atıldı

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum