Çok Güzel Hareketler'de şok ayrılık

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonuna da bazı eksiklikler ile giriş yapıyor. İlk olarak Evliya Aykan'ın ayrıldığı ekipte şimdi de Emre Aslan vedası yaşanıyor. Alt yapı ekibindeki performansıyla beğeni toplayan 24 yaşındaki oyuncu Emre Aslan, bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadıkları haberleri ile de gündeme gelmişti. Şimdilerde; Tiktok uygulaması ile tanınan Cemre Solmaz ile sevgili olan genç oyuncu, tam 5 yıldır yer aldığı Çok Güzel Hareketler ekibinden şu sözler ile ayrıldı:"Kendine iyi bak Çok Güzel Hareketler 2! Öncelikle benim için böyle bir açıklama yapmak gerçekten "Kolay Değil"... BKM'yle yolum kesiştiğinde 19 yaşındaydım. İlk sahneye çıktığım an dün gibi aklımda. Hayatım boyunca unutamayacağım şeyler yaşattığınız ve hayallerimi gerçekleştirmemde bana yardımcı olduğunuz için başta ustam Yılmaz Erdoğan olmak üzere, üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Bu geçtiğimiz 5 senede iş yerim evim, ekip arkadaşlarım da ailem oldu. Unutmayalım ayrılıklar da sevdaya dahil, seni çok seviyorum ÇGH!"Emre Aslan, kendisi için gelen veda paylaşımları için ise şu açıklamayı yaptı:"Dünden beri ne kadar güzel mesajlar aldım. Belli ki her şeyden önce çok insan biriktirmişim. Her koşulda yanımda olduğunuz/ olacağınız için teşekkür ederim. Yol buraya kadar çok güzeldi, bundan sonra da güzel olsun!"