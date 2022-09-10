Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!

Sosyal medyada Gaziantep'te toplu mezarlar kazıldığını ve buralara şehitlerin gömüleceğini öne sürerek algı yapan zanlı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Zanlı Mehmet Hamurcu yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te belediyenin kış ayları öncesinde ihaleyle kazdırdığı mezar görüntülerini sosyal medyada 'Şehitlikte toplu mezar hazırlıyorlar, savaş çıkaracaklar' şeklinde paylaşan provokatör yakalandı.Dün sosyal medya hesabında paylaştığı videonun farklı hesaplarca paylaşılması üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki Mehmet Hamurcu adlı kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan toplu mezar kazıldığı öne sürülerek halkın paniğe sürüklenmek istenmesi üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz' denilmişti.