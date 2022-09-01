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EuroBasket 2022 başlıyor, 12 Dev Adam’ın parkeye çıktığı günün programı

EuroBasket 2022, TSİ 14.30’da oynanacak İspanya – Bulgaristan maçıyla başlıyor. 12 Dev Adam parkeye çıkıyor.

Ekleme: 1.09.2022 - 11:21 Güncelleme: 1.09.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
EuroBasket 2022 başlıyor, 12 Dev Adam’ın parkeye çıktığı günün programı1 – 18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan EuroBasket 2022 bugün oynanacak altı mücadeleyle başlıyor. Turnuva İspanya – Bulgaristan mücadelesiyle başlangıç yaparken 12 Dev Adam, ilk maçına Karadağ karşısında çıkacak.

Günün ilk mücadelesinde 12 Dev Adam’ın yer aldığı A Grubu’ndan İspanya ile Bulgaristan karşılaşacak. Dee Bost ve Sasha Vezenkov önderliğindeki Bulgaristan, İspanya karşısında sürpriz bir galibiyet arayacak. B Grubu’nun ilk mücadelesinde ise Jusuf Nurkic önderliğindeki Bosna Hersek ile Adam Hanga önderliğindeki Macaristan karşılaşacak.

Günün üçüncü mücadelesinde ise 12 Dev Adam, Karadağ ile karşılaşacak. Kadrosunda NBA oyuncuları Alperen Şengün, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz’ın yanında EuroLeague’in yıldız oyuncusu Shane Larkin’i barındıran 12 Dev Adam, Bojan Dubljevic liderliğindeki Karadağ’a karşı mutlak galibiyet hedefiyle mücadeleye çıkacak.

Grubun dördüncü mücadelesi ise NBA oyuncularının rekabetini barındırıyor. Luka Doncic ve Goran Dragic önderliğindeki Slovenya, Domantas Sabonis ve Jonas Valanciunas önderliğindeki Litvanya ile kozlarını paylaşacak.

A Grubu’nun üçüncü mücadelesinde ise ev sahibi Gürcistan ile Belçika karşılaşacak. Günün son mücadelesinde ise ev sahibi Almanya, Rudy Gobert önderliğindeki Fransa karşısında galibiyet arayacak.

EuroBasket 2022’de günün programı:

14.30 | İspanya – Bulgaristan | S Sport 2

15.30 | Bosna Hersek – Macaristan

17.15 | Türkiye – Karadağ | NTV

18.15 | Slovenya – Litvanya | S Sport Plus

20.00 | Gürcistan – Belçika

21.30 | Almanya – Fransa | S Sport
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