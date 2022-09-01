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Ekrem İmamoğlu Beyaz Gazete’yi engelledi!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyaz Gazete’yi İnstagram üzerinden kendisini etiketlenmeyecek şekilde engelledi.

Ekrem İmamoğlu Beyaz Gazete’yi engelledi!
Ekleme: 1.09.2022 - 14:51 Güncelleme: 1.09.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu Beyaz Gazete’yi engelledi!
Hatalarının yüzüne vurulmasından rahatsız olan İmamoğlu, İstanbul'un yönetimini eleştirdiğimiz haberlere kendisini etiketlememizi hazmedemedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığımız “İmamoğlu'nun tatil zamanı geldi…İstanbul'da sağanak alarmı” haberinden sonra sosyal medya hesabından Beyaz Gazete'yi engelledi.

İmamoğlu, “İstanbul'da sağanak alarmı” haberimizin ardından İnstagram üzerinden paylaştığımız “Sn. Ekrem İmamoğlu, lütfen tatile çıkmayın. Tatildeyseniz, lütfen İstanbul'a geri dönün!” ifadelerine sinirlenerek etiket sınırlaması getirdi.

Ekrem İmamoğlu Beyaz Gazete’yi engelledi!


Ekrem İmamoğlu Beyaz Gazete’yi engelledi!



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