AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın tacizlerine sert tepki! Tehlikeli sonuçları olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:TFF binasına yapılan silahlı saldırısına ilişkin geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Radar kilidi atılması NATO'da düşmanca harekettir. Tacizleri müttefiklerimizin görmesi gerekiyor. Yunanistan'ın hareketi düşmanca.Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Etrafımızda bir takım vekalet savaşları yoluyla terörün bütün bir bölgemizin nasıl istikrarsızlaştırılmak için kullanıldığının her gün bir takım yeni yöntemleriyle yeni bileşenleriyle karşı karşıya kalıyoruz.BM sözleşmesinin 51'nci maddesinin verdiği yetkiyle tamamen hukuk temelinde bunu silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız güçlü bir şekilde bu terörle mücadeleyi sürdürmeyi devam ediyor. Terör örgütlerine, başka bir terör örgütünü bitirmek için destek verenler utansın.Tahıl koridoru anlaşması Ukrayna-Rusya savaşı başladıktan beri dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için atılmış en önemli anlaşmadır. Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonluğunda bu süreç takip edilmektedir. 1 milyon ton tahıl dünya pazarlarına ulaştı.TÜRK F-16'LARINA YUNAN TACİZİUçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır. Tehlikeli sonuçları olabilir.MACRON'UN AÇIKLAMALARINA TEPKİFransa'nın Türkiye'ye yönelik sözleri siyasi ahlaktan uzaktır. Açıklamalarını kınıyoruz.AHMET ŞIK'IN AK PARTİ'YE YÖNELİK SÖZLERİNE TEPKİÖrgüt diliyle konuşuyor. Faşizan bir yaklaşım, hukuki süreç başlatıldı.DOĞU PERİNÇEK'İN SÖZLERİDoğu Perinçek'in sözü baştan aşağı yanlış. Siyasi partinin kendisini Hz. peygamberin tebliği ile mukayese etmesi kadar mantıksız, akıl dışı söz konusu olamaz. Şu parti ya da bu parti değil. Bir siyasi parti kendi faaliyetini peygamber efendimizin tebliği ile yarıştırmak gibi bir tutum içerisine giriyorsa bu haddini bilmezliktir. Herhangi birisinin siyasi alanla, dini alanı mukayese etmesi mantık dışıdır.Böyle bir şey asla kabul edilemez. Hiç kimsenin hazreti peygamberin tebliği ile siyasi partiyi mukayese etmemesi gerekir.KILIÇDAROĞLU'NUN KHK AÇIKLAMASISayın Kılıçdaroğlu meselelere nasıl yaklaşıyor? Sayın Kılıçdaroğlu genelde saat 22.00'de gençlere, topluma sesleniyor. Türkiye'ye demokrasi getireceğinden bahsediyor, hukuka vurgu yapıyor. Fakat bir meseleye nasıl yaklaşıyorsunuz dediğinizde, hemen hukuk dışına çıkıyor. 'Ben gelirsem serbest bırakacağım' demek siyasetin bu alana müdahale etmesidir. Yargısal süreçlerle ilgili olarak yeni bir mekanizma önerse. Ya da başka bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini söylese kendince bir şey söylemiş olur. Ama o alana bırakmıyor. Evet bir yerde haksızlık varsa tabii ki üstüne gitmek gerekir.Burada cari açık vardır. FETÖ ile CHP nasıl mücadele edecektir? Bu sözlerin oluşturduğu cari açık çok büyüktür. Ülke siyasi tarihimizin en ağır tehditlerinden birini atlatmıştır. Şehitlerimiz var gazilerimizin hayatta, bütün bunlara hürmeten daha dikkatli bir dil kullanılması gerekir. Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek bir imada ya da bir cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir.Kendi partinden birisi seçilmiş cumhurbaşkanı seçimsiz göndermekten bahsedecek ama bunlara susacaksın. Bu çifte standardın bir örneğidir.Yunanistan'ın sosyal medya hesabından kutlandığı, Türkiye'nin ki de bir kutlama yayınlanmıştı. Daha sonra silinmiş. Milli Savunma Bakanlığımız bu konudaki rahatsızlığımızı NATO'ya iletti. Onlar bir değerlendirme yapıp bildireceklerdi. Birkaç dakika önce gelen habere göre silahlı kuvvetler günü mesajı olarak yayınlamışlar. Burada iletilen rahatsızlığımızın NATO tarafından gereğinin yapıldığı gibi bir sonuca varabiliriz. Olayın ilk anından itibaren bakanlıklarımız gereken takibi yapmıştır. Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığımızın yaptığı takipler neticesinde sonuç alınmış gözüküyor.KILIÇDAROĞLU'NUN TEKNOFEST ZİYARETİTEKNOFEST'e yapılan ziyareti olumlu karşılıyorum. Bunlar milli projelerdir. Hepimizin sahiplenmesi lazım. Bir siyasi partinin grubun meselesi değildir. Selçuk Bey'in yapmaya çalıştığı da bu. Selçuk Bey bir özgüven oluşturmaya, gençler bunların nasıl yapılabildiğini görsünler demiştir.