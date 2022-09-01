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ABD polisinden kadına yumruklu saldırı

Polisin gözaltı girişimine karşı çıktığı iddia edilen genç kadın, yumruklu saldırının hedefi oldu. Güvenlik görevlisinin sert müdahalesi sırasında kamera kayıttaydı.

Ekleme: 1.09.2022 - 14:36 Güncelleme: 1.09.2022 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
ABD polisinden kadına yumruklu saldırı
Amerikan polisinin uyguladığı şiddete bir yenisi daha eklendi.

Daha önce şüphelileri aşırı güç kullanarak gözaltına almaya çalıştığı görüntülerle gündem olan ABD'li güvenlik güçleri, bu kez bir kadına yaptığı müdahaleyle konuşuluyor.

Amerikan polisinden sert müdahale

New York Şehir Polis Departmanı polisleri, cinayete teşebbüs zanlısının tutuklanmasına müdahale etmeye çalışıyordu.

İddiaya göre, o sırada bir kadın, polisin gözaltına alma çabalarına tepki gösterdiği sırada neye uğradığını şaşırdı.

Yumruk attığı kadını yere düşürdü

Polislerden biri, kadını şüphelinin bulunduğu noktadan uzaklaştırmak için şiddete başvurdu.

Söz konusu polis, kendine karşı koyan kadını önce itekledi, ardından attığı yumrukla yere düşürdü.

'Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok'

Polisin kadına yumruklu saldırısına, etrafta toplananlar büyük tepki gösterdi. CBS'in haberine göre, saldırıya uğrayan kadın, 19 yaşındaki Tamani Crum.

Söz konusu polise tepki gösteren Crum'un büyükannesi, yaptığı açıklamada, 'Tamani'yi bayılttı. Sokakta insanları nakavt edenlerden bir farkı yok.' dedi.

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