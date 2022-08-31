TEKNOFEST'e uğrayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na vatandaştan tepki!

Samsun'da TEKNOFEST'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaş tepki gösterdi.TEKNOFEST alanında aracın içinde tur atan Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, 'Kızılelmayı da git gör Kızılelmayı!' diyerek tepki gösterdi!Başka bir vatandaş ise 'Bu kadar nimet var burada, bu emeğe dua edecek misiniz?' ifadelerini kullandı.