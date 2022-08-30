Mustafa Varank, savunma sanayisinde 2002 ile 2022'yi kıyasladı

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yaptığı yerli ve millilik hamleleri bir bir meyvesini verdi.Bu kapsamda üretilen İHA ve SİHA'lar, ATAK Helikopterleri, Milli Seyir Füzesi ve çok sayıdaki önemli mühimmat, güvenlik güçlerimizin envanterine katıldı.Savunma sanayisinde önceden dışa bağımlı olan Türkiye'nin bu alandaki yatırımları, ekonomik olarak kazanca dönüşmeye de başladı.Türkiye'nin savunma sanayisindeki durdurulamaz başarısıÖyle ki şu ana kadar 24 ülkeye SİHA satışı yapıldı. Bu satışlarla birlikte Azerbaycan'ın kazandığı Dağlık Karabağ zaferinin ve Rusya-Ukrayna savaşının kaderi değişti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da savunma sanayisindeki yatırımları, AK Parti iktidarından önceki dönemle kıyasladığı bir paylaşım yaptı.Bakan Varank tek tek kıyasladıVarank'ın paylaşımına göre 2002 yılında İHA ve SİHA'lar, ATAK Helikopterleri, Milli Seyir Füzesi'nin üretiminin olmadığı görülürken, 2022'de bu sayıların inanılmaz bir şekilde arttığı görülüyor.İşte Bakan Varank'ın o paylaşımı..."30 Ağustos 2002Silahlı İHA = 0Atak Helikopteri = 0Milli Seyir Füzesi = 0Milli Korvet Gemisi = 030 Ağustos 2022Silahlı İHA = 200+Atak Helikopteri = 73Milli Seyir Füzesi = 250+250+ Milli Korvet Gemisi = 4HANGİ TÜRKİYE ZAFER BAYRAMIMIZDA DAHA GÜÇLÜ?"