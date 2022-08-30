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İBB'deki tacizi ifşa etti! İşinden oldu

İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş'de patlak veren taciz skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin site yönetiminden sorumlu olduğu Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde yaşanan skandalda sitede teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E., iddiaya göre önceki yıl Nisan ayında aynı sitede görev yapan iki güvenlik personeli kadına cinsel saldırıda bulundu. Taciz mağduru Ü.D. ve N.B., yaşadıklarını amirleri Murat T.'ye bildirdi. Güvenlik amiri ise çalışma arkadaşlarının şikâyetini site yönetimi ve Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine bildirdi.

İBB'deki tacizi ifşa etti! İşinden oldu
Ekleme: 30.08.2022 - 09:04 Güncelleme: 30.08.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
İBB'deki tacizi ifşa etti! İşinden oldu
İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalı patlak verdi. Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulundu. Güvenlik personelleri ve amirleri yaşananları yönetime bildirdi. Tacizi 'şaka' olarak gören Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri, yaşananları kayıt altına alan kamera görüntüleri için de 'silinmiş' yanıtını verdi. Şüpheli M.E., hakkında soruşturma dahi açılmadan istifasını verirken, duruma tepki gösteren güvenlik amiri ve personeli ise işten çıkarıldı.

Şikayet üzerine bir araya gelen Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı.

İddiaya göre görüşmenin ardından şüpheli M.E. hakkında soruşturma dahi açılmadan istifa etti ve taciz anlarının olduğu güvenlik kamerası görüntüleri silindi. Taciz mağduru personel N.B. ve güvenlik amiri Murat T. ise duruma itiraz edince işlerine son verildi.

YENİ AMİRİ DE ÇIKARDILAR

Güvenlik amiri ve personelinin kovulmasının ardından yaşanan taciz olayını öğrenen çevre temizlik amiri de tıpkı güvenlik amiri gibi yaşananları önce Site Müdürü Serkan G.'ye, ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine bildirdi.

Şikayetin ardından 'Aramızda çözüldü' yanıtını alan çevre temizlik amiri, bu dakikadan sonra mobbinge maruz kalıp işten çıkarıldı. Yerine alınan yeni çevre temizlik amiri de tıpkı önceki meslektaşı gibi aynı yolu izleyince önce yetkileri kısıldı, ofis mobilyaları elinden alındı ardından da 'Deneme süresi başarısız' denilerek işten çıkarıldı.

İBB'deki tacizi ifşa etti! İşinden oldu
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