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Elon Musk'tan Twitter'a anlaşmanın feshi için yeni mektup!

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için yeni bir mektup gönderdi. Söz konusu mektubun, Twitter’ın eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun şirketin sahte hesaplarla ilgili uygulamaları konusunda ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunun ardından gönderilmesi dikkati çekti

Elon Musk'tan Twitter'a anlaşmanın feshi için yeni mektup!
Ekleme: 30.08.2022 - 23:31 Güncelleme: 30.08.2022 - 23:35 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'tan Twitter'a anlaşmanın feshi için yeni mektup!
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Elon Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter'ı satın alma anlaşmasına ilişkin 29 Ağustos'ta yeni bir mektup kaleme aldı.

Twitter'ın eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun iddialarına dikkat çekilen mektupta, bunların doğru olması halinde Twitter'ın anlaşmanın bazı hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.

Mektupta, iddiaların anlaşmanın feshi için ilave ve belirgin temeller sunduğu bildirildi.

Ayrıca, Musk'ın Twitter'ın 'spam' hesapları ölçme yöntemi konusunda şirketin eski güvenlik şefi Zatko'dan bilgi istediği aktarıldı.

Zatko, ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunda şirketin federal yetkilileri spam ve bot hesaplar konusunda yanılttığı iddiasında bulunmuştu.

Elon Musk'tan Twitter'a anlaşmanın feshi için yeni mektup!

Zatko'nun suç duyurusunda, Twitter'ın spam hesapların sayısını azaltmak yerine kullanıcı sayısının artışına öncelik verdiği ve yöneticilerin de günlük kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak 10 milyon dolara varan ikramiyeler kazandığı iddia edilmişti.

Twitter ise suç duyurusunda yer alan iddiaları yalanlamıştı.

Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacak.
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